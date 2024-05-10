Ворскла - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Безвыигрышная серия "Ворсклы" в УПЛ затянулась уже на семь матчей. В гости к "зелёно-белым" в следующем туре приедет главный аутсайдер чемпионата - "Минай".

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Значение предстоящего матча для закарпатской команды переоценить сложно: при худших раскладах подопечные Желько Любеновича могут досрочно потерять все шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе на следующий сезон.

Матч 28-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Ворскла" - "Минай" состоится в Полтаве, в субботу, 11 мая 2024 года. Начало - в 13:00.

Смотреть трансляцию матча можно на канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и большинства ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv и т.д.). Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>