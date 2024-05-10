"У него сейчас спад, но клуб на него рассчитывает". Вацко - о защитнике Динамо

Известный комментатор и журналист Виктор Вацко высказался о защитнике "Динамо" Тарасе Михавко, который потерял место в стартовом составе киевлян.

"Заметно, что у него сейчас немножко спад в игре. После травмы он немножко растерял форму. И с "Днепром-1", и с "Вересом" были вопросы к его игре.

Важно, чтобы Тарас не опускал руки, чтобы он правильно воспринимал эту ситуацию для себя. Мы говорим о пацане, которому только 18 лет. Ошибки - это часть футбола, и они будут.

Шовковский, я думаю, на этом этапе сезона будет очень серьезно думать - ставка на опыт или ставка на перспективу.

На самом деле, из того что я знаю, "Динамо" очень рассчитывает на Михавко, видит в нем большую перспективу.

Этот игровой спад где-то также должен всем показать - клубу, президенту, тренерскому штабу, способен ли футболист, который претендует на важную роль в "Динамо" правильно на эти трудности и спад формы реагировать.

Боец ли он? Будет ли он мотивирован этой ситуацией к еще большей работе над собой? Будет больше работать, стараться, доказывать, или наоборот расклеится, обидится на всех, на несправедливость жизни, на Шовковского, на еще кого-то и опустит руки", - сказал Вацко.