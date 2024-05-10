  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "У него сейчас спад, но клуб на него рассчитывает". Вацко - о защитнике Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"У него сейчас спад, но клуб на него рассчитывает". Вацко - о защитнике Динамо

Премьер-лига

Журналист поделился мыслями о молодом игроке киевлян

"У него сейчас спад, но клуб на него рассчитывает". Вацко - о защитнике Динамо

Фото: Динамо

Новина українською

Известный комментатор и журналист Виктор Вацко высказался о защитнике "Динамо" Тарасе Михавко, который потерял место в стартовом составе киевлян.

"Заметно, что у него сейчас немножко спад в игре. После травмы он немножко растерял форму. И с "Днепром-1", и с "Вересом" были вопросы к его игре.

Важно, чтобы Тарас не опускал руки, чтобы он правильно воспринимал эту ситуацию для себя. Мы говорим о пацане, которому только 18 лет. Ошибки - это часть футбола, и они будут.

Шовковский, я думаю, на этом этапе сезона будет очень серьезно думать - ставка на опыт или ставка на перспективу.

На самом деле, из того что я знаю, "Динамо" очень рассчитывает на Михавко, видит в нем большую перспективу.

Этот игровой спад где-то также должен всем показать - клубу, президенту, тренерскому штабу, способен ли футболист, который претендует на важную роль в "Динамо" правильно на эти трудности и спад формы реагировать.

Боец ли он? Будет ли он мотивирован этой ситуацией к еще большей работе над собой? Будет больше работать, стараться, доказывать, или наоборот расклеится, обидится на всех, на несправедливость жизни, на Шовковского, на еще кого-то и опустит руки", - сказал Вацко.

Михавко в этом сезоне провел за "Динамо" 7 матчей.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс привлек к тренировкам с основой двух игроков команды U-19
yellow-arrow
Ворскла - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Оболонь – Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Виктор Вацко Динамо (Киев) Тарас Михавко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости