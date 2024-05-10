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Оболонь – Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Оболонь - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Оболонь – Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Рух

Новина українською

В Киеве тринадцатая команда УПЛ будет принимать пятую. Безусловно, это очень важный матч для обоих коллективов, если учитывать турнирное положение. Игра первого круга завершилась результативной ничьей – 2:2.

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Подопечные Пономарева стремятся финишировать в зоне еврокубков, поэтому должны в гостях набирать очки. Киевляне хотят избежать переходных матчей и мотивированы добыть вторую победу подряд. Отметим, что гостям из-за дисквалификации не поможет Дидык, а хозяевам – Мороз.

Матч 28-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Оболонь" – "Рух" состоится в Киеве, в субботу, 11 мая 2024 года. Начало – в 15:30.

Смотреть трансляцию матча можно на канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и большинства ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv и т.п.).

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Пригода
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