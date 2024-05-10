Оболонь – Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2024

На "Оболонь Арене" тринадцатая команда УПЛ будет принимать пятую. Киевляне борятся за сохранение прописки в элитном дивизионе, а львовяне стремятся выйти в еврокубки.

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"Оболонь" – "Рух" 15:30

VBET Лига. 28-й тур

11 мая, Киев, стадион "Оболонь Арена".

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

"Оболонь": последние новости

В прошлом туре подопечные Иващенко впервые за семь туров выиграли. Киевляне дома благодаря голу Краснопира победили ЛНЗ. Футболисты "Оболони" меньше владели мячом, но были эффективнее. Завершились две серии "Оболони" в чемпионате: безвыигрышная, продолжавшаяся 6 игр: 4 ничьи и 2 поражения и ничейная – 4 игры. Таким образом, киевляне продолжают свою борьбу за выживание. За три тура до финиша "пивовары" находятся на 13-м месте в таблице с перспективой переходных матчей. Избежать этой судьбы можно, хоть и сложно.

Безусловно, победа над ЛНЗ должна придать подопечным Иващенко уверенности в собственных силах, но в этом туре их ожидает очень сложное испытание. Отметим, что киевляне второй тур не пропускают подряд и это не может не радовать тренерский штаб. Отметим работу тренерского штаба, который своими заменами освежил игру. Из-за дисквалификации этот тур будет пропускать хавбек Тарас Мороз.

Ориентировочный состав "Оболони": Кичак, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Грисьо, Косовский, Черненко, Груша, Краснопир, Тарануха

"Рух": последние новости

В последних матчах подопечные Пономарева не радуют болельщиков результатами: одна победа, три ничьих и поражение. Неделю назад львовяне в результативном матче сыграли вничью с "Александрией" – 2:2. Команда по-прежнему занимает пятое место, но "Полесье" продолжает дышать в спину. По игре "Рух" является главным претендентом на четвертое место, но надо это доказывать своими результатами. Календарь у подопечных Пономарева благоприятен, ведь будут играть против команд из нижней части таблицы.

"Рух" попросил сменить главного арбитра на матч против "Оболони", которого выбрали после жеребьевки. В клубе отметили, что заявлением о замене судьи хотят избежать давления на главного арбитра именно из-за его львовского происхождения. На что надеется руководство львовского клуба? Отметим, что из-за дисквалификации в Киеве не сможет сыграть Роман Дидык.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Сыч, Холод, Слюбик, Роман, Пастух, Квасница, Федор, Таллес, Плюман, Карабин

"Оболонь" – "Рух". Последние матчи

"Рух":

• 04.05. "Александрия" - "Рух" 2:2

• 27.04 "Рух" - "Верес" 3:1

• 22.04. "Минай" - "Рух" 1:1

• 13.04. "Рух" - "Кривбасс" 1:1

• 07.04. "Шахтер" - "Рух" 3:1

"Оболонь"

• 04.05. "Оболонь" – ЛНЗ 1:0

• 28.04. "Заря" - "Оболонь" 0:0

• 22.04. "Металлист 1925" - "Оболонь" 1:1

• 17.04. "Оболонь" -"Александрия" 2:2

• 13.04. "Оболонь" - "Минай" 1:1

"Оболонь" – "Рух". Личные встречи

Команды между собой сыграли семь матчей: две победы львовян, две победы киевлян и три ничьи. Игра первого круга во Львове завершилась результативной ничьей – 2:2.

Факты и цифры

• Завершились две серии "Оболони" в чемпионате: безвыигрышная, продолжавшаяся 6 игр: 4 ничьи и 2 поражения и ничейная – 4 игры;

• В прошлом туре "Рух" провел 100-й матч в УПЛ: +28=39-33 мяча 115-126, в том числе 50-й гостевой: +13=15-22 мяча 52-73;

• "Рух" удерживает голевые клубные рекордные серии в чемпионатах: общую, которая длится 11 матчей (17 голов) и гостевую – 7 игр (11 голов).

"Оболонь" – "Рух". Ставки и коэффициенты

"Оболонь" – "Рух". Прогноз от UA-Футбол

У букмекеров фаворитами считаются гости, и это справедливо. У львовян более мощный кадровый потенциал и они претендуют на еврокубки. Однако легко им точно не будет, ведь "пивовары" сейчас просто так никому не собираются отдавать очки. В первом круге соперники сыграли результативно, но в этот раз ожидаем более прагматичную игру. Прогноз – победа "Руха" (2.27).