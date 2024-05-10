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Кривбасс привлек к тренировкам с основой двух игроков команды U-19
Криворожский клуб готовится к поединку с "Полесьем"
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" продолжает готовиться к домашнему матчу 28-го тура УПЛ против "Полесья".
После игры в Днепре на следующий день красно-белые провели легкое утреннее восстановительное занятие, а к полноценной работе вернулись в среду. Одноразовый режим тренировок - это то, что подготовил Юрий Вернидуб своим подопечным на этой неделе.
Главная команда привлекает к подготовке воспитанников U-19. В последнее время с "Кривбассом" тренировались полузащитники юношеской команды Ярослав Шевченко и Тимур Бутенко.
Игра "Кривбасс" - "Полесье" состоится в ближайшее воскресенье, 12 мая, в Кривом Роге. Начало - в 18:00.
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