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Кривбасс привлек к тренировкам с основой двух игроков команды U-19

Премьер-лига

Криворожский клуб готовится к поединку с "Полесьем"

Кривбасс привлек к тренировкам с основой двух игроков команды U-19

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" продолжает готовиться к домашнему матчу 28-го тура УПЛ против "Полесья".

После игры в Днепре на следующий день красно-белые провели легкое утреннее восстановительное занятие, а к полноценной работе вернулись в среду. Одноразовый режим тренировок - это то, что подготовил Юрий Вернидуб своим подопечным на этой неделе.

Главная команда привлекает к подготовке воспитанников U-19. В последнее время с "Кривбассом" тренировались полузащитники юношеской команды Ярослав Шевченко и Тимур Бутенко.

Игра "Кривбасс" - "Полесье" состоится в ближайшее воскресенье, 12 мая, в Кривом Роге. Начало - в 18:00.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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