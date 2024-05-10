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Сабо: Шахтер устроит и ничья, а вот Динамо нужно исключительно побеждать
Поединок уже в эту субботу
dynamo.kiev.ua
Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался относительно предстоящего поединка киевской команды с донецким "Шахтером".
- Обе команды набрали хорошую ходу под конец сезона. Очень неплохо зарекомендовал себя Шовковский, я за него болею, он молодец, у него все получается. Но у "Шахтера" состав все же сильнее, у киевлян очень много молодежи. Особенно в центре защиты и они совершают ошибки. Однако в это тяжелое время обе команды показывают хороший футбол.
- Что в первую очередь сумел изменить Шовковский, возглавив команду?
- Я не могу критиковать Луческу, но мне кажется, что в последнее время, когда он был, ему все было как-то безразлично - победит или проиграет. Это мое мнение, учитывая то, что я видел по игре. Не было необходимой дисциплины. А у Шовковского хорошая игровая дисциплина, за счет ее они много побеждают.
- Кого-то из игроков "Динамо" можете отметить персонально?
- Я слежу за Бражко, у него есть все данные, чтобы стать великим футболистом. Имеет хороший отбор как для опорника, видение поля, качественный пас, отличный удар, хорошо страхует. Это тот игрок, который надолго не задержится в "Динамо".
- А в "Шахтере" кто-то заслужил награду под конец сезона?
- Мне кажется, они все как бы одинаковые, особенно в средней линии. Судаков или другие не выделяются.
- Что станет ключевым фактором для победы?
- Всегда игру делает средняя линия: хороший отбор, атака или контратака, розыгрыш мяча. Но все же вопрос, какой будет тактика команд на эту игру. "Шахтер" устроит и ничья, а вот "Динамо" нужно исключительно побеждать, но рисковать против "Шахтера" они вряд ли будут, - поделился Сабо.
Матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу, 11 мая, и начнется в 18:00.
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