Смиян: Матч с Зарей принципиальным для меня не будет

Защитник "Вереса" Максим Смиян, который является воспитанником "Зари", поделился ожиданиями от игры с луганским клубом.

- Максим, в составе "Зари" ты дебютировал на профессиональном уровне, успел сыграть в еврокубках. Будет ли особенным для тебя предстоящий матч?

- В системе "Зари" я провел четыре с половиной года, успел дебютировать на взрослом уровне. Но каким-то принципиальным этот матч для меня не будет. Хотя, интересно сыграть против ребят, с которыми недавно был в одной команде.

- С кем сейчас общаешься в составе "Зари"? Следишь ли в целом за матчами этой команды?

- Периодически с некоторыми игроками поддерживаем связь. Да, за матчами слежу, как и за всеми другими матчами Премьер-лиги.

- Какие сильные стороны в игре этой команды? Какую игру соперник предложит "Вересу" в понедельник?

- У "Зари" много индивидуально сильных игроков, которые могут сыграть нестандартно. Команда качественно использует свободное пространство. Пока не знаю, какую именно игру они нам предложат. Но мы точно будем готовы к этому.

- С каким в целом настроением команда готовится к выезду в Киев?

- Команда готовится с позитивным настроем после победы над "Минаем". Но понимаем, что осталось три игры и нам нужно брать очки в каждой из них, - сказал Смиян.

Матч "Заря" - "Верес" состоится в понедельник, 13 мая и начнется в 18:00.