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Хавбек Черноморца: Интерес Карпат? Пока никакой конкретики нет

Премьер-лига

Летом у игрока заканчивается контракт с одесситами

Хавбек Черноморца: Интерес Карпат? Пока никакой конкретики нет

Фото: ФК Чорноморець

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Полузащитник одесского "Черноморца" Орест Кузык прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны львовских "Карпат".

"С львовянами я говорил давно, однако пока никакой конкретики нет. В одесском клубе мне тоже предлагают остаться. Однако я сказал, что планирую доиграть чемпионат до его конца, а дальше буду готов к разговорам – как с "Черноморцем", так и с другими клубами", - сказал Козык.

Контракт игрока с одесским клубом истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Кузык провел в составе "моряков" 24 матча, в которых забил 4 мяча.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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