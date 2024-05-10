Хавбек Черноморца: Интерес Карпат? Пока никакой конкретики нет

Полузащитник одесского "Черноморца" Орест Кузык прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны львовских "Карпат".

"С львовянами я говорил давно, однако пока никакой конкретики нет. В одесском клубе мне тоже предлагают остаться. Однако я сказал, что планирую доиграть чемпионат до его конца, а дальше буду готов к разговорам – как с "Черноморцем", так и с другими клубами", - сказал Козык.