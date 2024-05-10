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Хавбек Черноморца: Интерес Карпат? Пока никакой конкретики нет
Летом у игрока заканчивается контракт с одесситами
Фото: ФК Чорноморець
Полузащитник одесского "Черноморца" Орест Кузык прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны львовских "Карпат".
"С львовянами я говорил давно, однако пока никакой конкретики нет. В одесском клубе мне тоже предлагают остаться. Однако я сказал, что планирую доиграть чемпионат до его конца, а дальше буду готов к разговорам – как с "Черноморцем", так и с другими клубами", - сказал Козык.
Контракт игрока с одесским клубом истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Кузык провел в составе "моряков" 24 матча, в которых забил 4 мяча.
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