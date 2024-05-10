Михалик: Буду болеть за Динамо, но Шахтер уже своего не упустит

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик поделился своими ожиданиями от противостояния киевлян с "Шахтером".

– Конечно, буду болеть за "Динамо", в рядах которого добыл больше всего титулов в своей футбольной карьере. Но, думаю, что "Шахтер" сумеет сохранить то комфортное преимущество над "Динамо" и снова станет чемпионом.

– Вам в свое время пришлось участвовать в целом ряде поединков "Динамо" с "Шахтером" в разных турнирах. Какой запомнился больше всего?

– Безусловно, Суперкубок 2007 года, который по традиции принимала Одесса. Динамовцы тогда выставили экспериментальный состав, однако это не помешало нам одержать верх в серии послематчевых пенальти над подопечными Мирчи Луческу. А основное время завершилось результативной ничьей - 2:2 и мне удалось оформить "дубль".

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– Чем отличались эти противостояния грандов во время ваших выступлений?

– Тогда чаще побеждали динамовцы, а в остальном все осталось без изменений: максимальный настрой участников, борьба буквально на каждом клочке поля.

– Что-то похожее в нынешних "Динамо" и "Шахтере" заметили?

– Прежде всего, то, что в командах много молодых исполнителей, которые постепенно выходят на лидирующие позиции. Хотя, как по мне, у "горняков" более сбалансированный состав, благодаря значительной группе легионеров.

– А завтра ветераны еще могут сказать свое веское слово?

– Андрей Ярмоленко, Ярослав Ракицкий, Тарас Степаненко продолжают быть на виду. Но, думаю, что на "Арене-Львов" будет феерить молодежь.

– Под руководством Александра Шовковского игра динамовцев претерпела изменения?

– Киевляне стали действовать более раскованно, с акцентом на атаку. Думаю, что лучшим стал и микроклимат в команде. Что касается более качественных изменений в игре киевлян, то для этого новому руководителю еще нужно время.

– Тогда напоследок, кому отдаете предпочтение в завтрашнем противостоянии?

– Склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения, - считает Михалик.