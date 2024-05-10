Колос рассматривал не только украинских тренеров - Источник

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился своей информацией о возможном новом главном тренере в "Колосе".

"По моей информации, у "Колоса" с Григорчуком было ровно ноль контактов с момента, когда в клубе появился Владимир Генинсон. Считать, что приход Григорчука в "Колос" – единственное возможное следствие появления там Генинсона, по крайней мере, достаточно банально.

Давайте не будем забывать, что в "Колосе" есть спортивный директор Виталий Лисицкий и другие топ-менеджеры. И, конечно, все решения в клубе принимаются коллегиально, но последнее слово принимает президент Андрей Засуха.

По моей информации, в шорт-лист потенциальных тренеров "Колоса" входили не только украинские, но и иностранные тренеры. Возможно, даже акцент на иностранных был более мощным. Но по состоянию на сегодня фаворит все же Александр Поздеев.

У Поздеева есть шанс остаться тренером и избавиться от приставки и. о. Это зависит не только от финиша чемпионата для "Колоса", но и от мнения игроков, от коммуникации между тренером и руководством. В руководстве понимают, что футбол, который сейчас строит Поздеев в "Колосе", требует больше времени", – сообщил журналист.