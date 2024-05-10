Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос рассматривал не только украинских тренеров - Источник
Но на сегодня фаворит Александр Поздеев
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился своей информацией о возможном новом главном тренере в "Колосе".
"По моей информации, у "Колоса" с Григорчуком было ровно ноль контактов с момента, когда в клубе появился Владимир Генинсон. Считать, что приход Григорчука в "Колос" – единственное возможное следствие появления там Генинсона, по крайней мере, достаточно банально.
Давайте не будем забывать, что в "Колосе" есть спортивный директор Виталий Лисицкий и другие топ-менеджеры. И, конечно, все решения в клубе принимаются коллегиально, но последнее слово принимает президент Андрей Засуха.
По моей информации, в шорт-лист потенциальных тренеров "Колоса" входили не только украинские, но и иностранные тренеры. Возможно, даже акцент на иностранных был более мощным. Но по состоянию на сегодня фаворит все же Александр Поздеев.
У Поздеева есть шанс остаться тренером и избавиться от приставки и. о. Это зависит не только от финиша чемпионата для "Колоса", но и от мнения игроков, от коммуникации между тренером и руководством. В руководстве понимают, что футбол, который сейчас строит Поздеев в "Колосе", требует больше времени", – сообщил журналист.
Отметим, что под руководством Поздеева "Колос" провел два матча, в которых проиграл с общим счетом 0:6.
Популярное сейчас
- Заря может получить солидные бонусы от Реала за Лунина: СМИ назвали условия и сумму
- Тухель и Терзич допустили одинаковые ошибки. Реал наказал, ПСЖ – нет. Обзор ответных матчей ½ ЛЧ
- Байер все еще неверлузен, позор Астон Виллы, контракт Лунина и новый клуб для Довбика. Главные новости за 9 мая
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО