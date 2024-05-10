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Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 28-го тура УПЛ

Премьер-лига

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 28-го тура УПЛ

Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

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Встреча лидеров первенства, битва, которая на 99% определит ход борьбы за золото чемпионата. Українське Класичне не нуждается в презентации, это главное противостояние в нашем футболе. Сможет ли "Динамо" победить и продолжить погоню за "горняками"? Или же подопечные Пушича добудут нужный для себя результат? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 11 мая – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Игорь Ковтун

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