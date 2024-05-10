Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 28-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
UA-Футбол организует комментарий поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".
Встреча лидеров первенства, битва, которая на 99% определит ход борьбы за золото чемпионата. Українське Класичне не нуждается в презентации, это главное противостояние в нашем футболе. Сможет ли "Динамо" победить и продолжить погоню за "горняками"? Или же подопечные Пушича добудут нужный для себя результат? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 11 мая – в 17:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Игорь Ковтун
Популярное сейчас
- Заря может получить солидные бонусы от Реала за Лунина: СМИ назвали условия и сумму
- Таблица коэффициентов УЕФА. Англия закончила сезон. Греция – в шаге от топ-15 и далеко от Украины
- Байер все еще неверлузен, позор Астон Виллы, контракт Лунина и новый клуб для Довбика. Главные новости за 9 мая
- Днепр-1 переигрывает Кривбасс, Верес скидывает Минай на дно. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО