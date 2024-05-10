  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Однозначно, главный матч сезона в родной УПЛ. Поединок, в котором решится судьба титула. В очередном "Украинском Классическом" на "Арене Львов" донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Команды Марино Пушича и Александра Шовковского находятся в прекрасных игровых кондициях. Оба коллектива имеют победные серии и много забивают. Сейчас "горняков" и "бело-синих" в турнирной таблице отделяет четыре зачетных балла.

Матч 28-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Шахтер" - "Динамо" состоится в субботу, 11-го мая 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 28-го тура УПЛ
yellow-arrow
Оболонь – Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2024
yellow-arrow
Шахтер - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 11.05.2024
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости