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Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Однозначно, главный матч сезона в родной УПЛ. Поединок, в котором решится судьба титула. В очередном "Украинском Классическом" на "Арене Львов" донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо".
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Команды Марино Пушича и Александра Шовковского находятся в прекрасных игровых кондициях. Оба коллектива имеют победные серии и много забивают. Сейчас "горняков" и "бело-синих" в турнирной таблице отделяет четыре зачетных балла.
Матч 28-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Шахтер" - "Динамо" состоится в субботу, 11-го мая 2024-го года, в 18:00.
Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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