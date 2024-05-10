Ребров: Больших тактических изменений в игре Динамо при Шовковском я не вижу

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о прогрессе " Динамо " при Александре Шовковском.

— "Динамо" при Шовковском значительно прибавило и по игре, и по результатам. В чем секрет?

— Я видел много тренировок "Динамо". И хорошо знаю Шовковского — он максималист и очень много работает. При этом для любой команды очень важна уверенность в своих силах. Во второй части чемпионата лишь первая игра с "Вересом" (1:1), где динамовцы упустили победу на последних минутах, стоит особняком, а в остальных поединках всегда можно было увидеть, что команда знала, за счет чего она хотела играть. Я вижу уверенность у этого "Динамо", вижу прогресс команды и вижу, что её игроки получают удовольствие от игры. Это очень важно, и это всегда даёт результат.

— Если говорить о тактическом рисунке игры "Динамо", то в чем в первую очередь произошли изменения после того, как с командой начал работать Шовковский?

— Таких уж больших изменений я не вижу. Важно, что футболисты понимают свои позиции в построении игры команды. И также многое решает тренировочный процесс. При этом для уверенности команды очень важно, чтобы был результат, а он во второй части чемпионата у "Динамо" есть. Команда побеждает, выглядит уверенно, её футболисты, повторюсь, получают удовольствие от игры. Вот главные изменения.

Кроме того, хороший ход набрали Буяльский и Шапаренко. Ярмоленко забивает почти в каждом матче. Это футболисты, которые могут решить не только судьбу эпизода, но даже судьбу игры. Они сейчас очень важны для "Динамо". Команда на данном этапе обрела свой сильнейший состав и сама выглядит очень сильно. Поэтому я не сомневаюсь, что матч "Шахтер" — "Динамо" в следующем туре чемпионата будет очень интересным.

— Вы в компании Мирчи Луческу наблюдали за матчем "Динамо" с "Полесьем". Ему понравилась игра динамовцев?

— Думаю, всем нравится игра нынешнего "Динамо". Соперники команды тактику не поменяли: очень крепкая оборона с расчетом на контратаки. Но теперь это не становится для киевлян преградой для того, чтобы создавать много голевых моментов и побеждать. И еще важнее, что во втором круге чемпионата "Динамо" очень прибавило в игре в обороне. Все знают, как играют против "Динамо", но важно понимать, как этому противостоять и добиваться необходимого результата. Это у "бело-синих" сейчас получается.

— Учитывая уровень игры "Шахтера", уровень игры "Динамо", учитывая дистанцию между командами в четыре очка, а также то обстоятельство, что в чемпионате осталось сыграть всего три тура, интрига в борьбе за золотые медали еще есть?

— Да! Ведь есть еще матч между "Шахтером" и "Динамо". Уверен, что в чемпионской гонке еще ничего не решено. Всё в руках "Динамо". Но если команда действительно хочет стать чемпионом, то надо обыгрывать "Шахтер". Так что интрига есть. Но определяющим в ней будет результат матча "горняков" с "бело-синими".