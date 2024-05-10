Александр Сопко: Шовковский в матче с Шахтером может доказать, что он - тренер Динамо безо всяких условностей

В субботу, 11-го мая, состоится центральный матч второго круга чемпионата Украины – "Шахтер" примет "Динамо". В случае победы "горняки" обеспечат себе чемпионство. А если выиграет "Динамо", то сократит отставание от конкурента до одного балла.

Ожиданиями от украинского Классического с журналистом UA-Футбол поделился экс-игрок "Динамо" и "Шахтрая", бывший эксперт каналов "Футбол" Александр Сопко.

- Любая встреча "Шахтера" и "Динамо", даже если она уже ничего не решает с турнирной точки зрения и не несет никакой интриги – это всегда игра за престиж, за репутацию, за эмблему клуба. Это противостояние тренерских тактик и борьба персонально отдельных футболистов. Ну а предстоящая игра будет отнюдь не рядовая, поскольку в ней слишком многое поставлено на карту. Особенно со стороны "Динамо". Этот матч для них будет из разряда "Или пан, или пропал". Поэтому, как минимум киевляне точно не будут эту игру сушить, а станут играть на результат. И могут, в итоге как достичь желаемого, так и поплатиться за это.

Как показали последние матчи "Шахтера" и "Динамо", к очному поединку обе команды подходят в оптимальной готовности. Не будем забывать и о приближении Евро: в обоих клубах много кандидатов в сборную Украины, и такой матч – отличная возможность для них доказать свое право на место в национальной команде, - говорит эксперт.

- Ну и, конечно, это будет знаковый матч для обоих тренеров. Александр Шовковский в этой игре может окончательно доказать, что он – тренер "Динамо" без всяких условностей, и соответствует уровню и амбициям клуба, - отметил Александр Сопко. - А для Марино Пушича вообще сложилась такая ситуация, что за каких-то 4 дня он может решить все задачи на сезон: досрочно стать чемпионом и выиграть Кубок страны. Но при условии, если выдержит давление и правильно настроит команду на два подряд важнейших матча – решающей игре чемпионата и финалу Кубка. И если Пушич решит поставленную задачу, то это станет своеобразным Рубиконом в его тренерской карьере.

Я думаю, в "Шахтере" не настроены откладывать все до последнего. Тем более, что в двух заключительных матчах чемпионата соперники у дончан тоже будут достаточно непростые. Поэтому я не согласен с теми, кто говорит, что "горняки", имея 4 очка преимущества, не будут особо рвать жилы, поскольку их вполне устроит и ничья. Когда играешь на ничью – всегда можешь проиграть. А поражение от "Динамо" приведет к мандражу – ведь дальше уже не будет права на ошибку. Так что, если "горняки" будут выходить на игру, уповая на свою фору, это может сыграть с ними злую шутку. Фора в итоге может оказаться своеобразным "якорем". Поэтому Пушич будет давать своим подопечным установку все решить уже в этой игре. И, думаю, у "горняков" все будет поднято на самый максимальный уровень: эмоции, мотивация, физическая готовность.

Какую тактику изберут соперники на этот матч? Очень интересный вопрос. Мне кажется, может даже так случиться, что привычная тактика "Шахтера" – игра первым номером, с позиции силы – может в какой-то степени помочь "Динамо" реализовать свой план на игру. Ведь "Шахтер" привык доминировать на поле за счет контроля мяча, за счет высокого прессинга, привык владеть инициативой и долгими розыгрышами расшатывать оборону оппонента. Плюс, игроки, делающие у "горняков" погоду в атаке – Сикан, Судаков, бразильцы – пребывают сейчас в отличных кондициях. Поэтому дончане стараются играть первым номером с любым соперником: сразу переводить игру на чужую половину и стараться контролировать мяч там. И первое, что приходит на ум: с "Динамо" они от своей тактики не отступятся. Просто потому, что играть по-другому – вертикально, с небольшим количеством передач – не очень любят и не очень умеют.

Что же касается подопечных Шовковского, то у них игра построена немного по-другому. Наверняка обратили внимание, что в последних матчах они добивались успеха не за счет позиционных розыгрышей с долгим контролем мяча, а благодаря быстрым атакам и контратаках. Выбегают вперед большим количеством футболистов, на скорости, синхронно, мяч долго не задерживают. И вот такие динамовские атаки сходу – они очень опасны и эффективны. И в этом – шанс для киевлян в предстоящей игре. Думаю, они будут специально заманивать "Шахтер" на свою половину поля, выстраивать мощную оборону и ждать обрезки или ошибки "горняков", или просто при случае отобрать мяч в борьбе. И сразу же, используя зоны, на скорости убегать вперед, проявляя те свои сильные качества, о которых я уже сказал. Тем более, что защитники "Шахтера" не очень скоростные, и зачастую проигрывают борьбу – просто потому, что не успевают за соперником. Это же касается и позиции опорного полузащитника. Степаненко, если он будет играть, всем хорош – игрок опытный, цепкий, самоотверженный, умеющий терпеть. Но его главный минус – недостаток скорости – в этой игре может оказаться решающим. Если динамовцы будут иметь возможности для быстрых контратак, Тарас не всегда и не везде будет успевать. В последних играх, правда, на эту позицию вроде бы наигрывался более мобильный Крыськив, но в плане самоотдачи и чтения игры он, конечно, пока уступает Степаненко. А что касается Бондаренко, то он вообще не умеет играть в отборе, и хорош только тогда, когда команда играет первым номером.

Это я высказал свое мнение. Но также думают, наверное, и тренеры обеих команд. И прекрасно понимают, что все то, о чем я сказал – это все на поверхности, все легко читается. А в предстоящей игре нужно будет чем-то удивлять соперника. Поэтому я не исключаю, более того – у меня есть такое предчувствие, что тренерский штаб "Шахтера" в этом матче может отказаться от своей привычной тактики и выстроит игру совершенно по-другому. Отдадут инициативу и будут играть компактно сзади, ожидая ошибок соперника. "Пробуйте, атакуйте, вам победа нужнее!". Такой вариант вполне возможен, как способ удивить соперника. Но такая игра зиждется на четко отлаженной игре в обороне. А "Шахтер" отнюдь не безгрешно выглядит в своей штрафной. В том числе при стандартах, которые у "Динамо" хорошо поставлены. Сесть слишком глубоко к своим воротам – тоже риск. Поэтому мне и самому очень интересно как выстроят в итоге свою игру и одна команда, и другая.

В одном я не сомневаюсь – будет много борьбы по всему полю, много фолов, много карточек. Причем, борьбу будут навязывать прежде всего динамовцы – они в этом компоненте имеют преимущество. И постараются за счет этого психологически давить на "Шахтер", заставить нервничать и ошибаться. Поскольку, в нервной и эмоциональной игре киевляне, на мой взгляд, чувствуют себя более комфортно. "Шахтеру" же больше на руку спокойный, академический футбол, при котором проявляется их преимущество в индивидуальном мастерстве.

Напоследок Александр Сопко дал свой прогноз на матч "Шахтер" - "Динамо".

- Какой мой прогноз на исход матча? Мне почему-то кажется, что вничью игра не закончится, точно будет победитель. Если до перерыва голов не будет, то в итоге все может решить один забитый мяч. Но если начнут забивать еще в первом тайме, то итоговый счет может быть и крупным: проигрывающая команда начнет открываться, и в итоге может нарваться на еще большие неприятности.

Отметим, что игра запланирована на 11-е мая, начало – 18:00.