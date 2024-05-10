Белик: Мы переиграли Динамо практически во всем

Главный тренер "Шахтера" U19 Алексей Белик подвел итог матча чемпионата с "Динамо" U19 (1:2) .

Напомним, что после этой победы киевляне обошли "горняков" на два очка и за два тура до финиша возглавили турнирную таблицу U19.

"В целом доволен всем, кроме результата, но так происходит, когда постоянно находишься на мяче и фактически не даешь сопернику почти ничего не создать, а он при первой возможности реализовывает момент. "Динамо" U19 тем и славится, что может потерпеть, играя низким блоком, а затем организовать быструю контратаку. Да, кто-то может сказать, что, опираясь на турнирную таблицу, мы должны были играть низким блоком и контратаковать, но это не наш стиль. Несмотря на тренеров или игроков, Академия "Шахтера" всегда будет воспитывать ярких индивидуальных личностей, которые будут приносить результат. У нас были травмированы Лацабидзе, Удод и Дрозд, которые являются основными игроками линии обороны, на их позициях играли молодые Шелекета и Костюк, и они отлично справились со своей задачей и закрыли лучшего бомбардира юношеского чемпионата.

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