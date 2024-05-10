Тренер Зари: Были уверены, что несколько опасных контратак обязательно проведем, а Герреро уже своего шанса не упустит

Главный тренер "Зари" Юрий Коваль подвел итог перенесенного матча 15-го тура УПЛ с "Колосом" (1:0).

– После недавних изменений на тренерском мостике ковалевцы под руководством Александра Поздеева стали играть несколько в другом стиле, чем при его предшественнике – Ярославе Вишняке. Я это заметил по первому тайму предыдущего матча ковалевцев – с "Динамо". Поэтому, чтобы усложнить хозяевам контроль мяча в переходной фазе мы решили укрепить среднее звено, задействовав лишь трех защитников. К тому же, гости не играли высоким прессингом, позволяя ковалевцам спокойно перепасовываться на своей половине поля, а уже потом встречали футболистов "Колоса" плотным блоком. Расчет был на то, что удачный отбор поможет проводить острые контрвыпады. Особенно продуктивно сыграли в полузащите Алексей Хахлев и Дмитрий Мишнев.

В конце концов, такая стратегия была вызвана и нашими довольно серьезными кадровыми проблемами, не следовало забывать и о том, что в предыдущем матче – с "Полесьем" луганчане с 36-й минуты играли в меньшинстве, а это требовало значительных физических нагрузок.

– Этот тактический план на игру сработал. Вновь не ушел с поля без своего гола бомбардир "Зари" Герреро.

– Как в Житомире, так и в Ковалевке мы были уверены, что несколько опасных контратак обязательно проведем, а Герреро уже своего шанса не упустит. И он оправдал надежды. Впрочем, хватит об игре с "Колосом", нам еще с ним играть в заключительном 30 туре, поэтому больше не буду о наших домашних заготовках.

– Тогда напоследок, вы согласны с тем, что после победы в Ковалевке "Заря" гарантировала себе продолжение "прописки" в элитном дивизионе?

– Я бы не был таким категоричным, хотя, действительно, дышать стало легче. У нас впереди еще три поединка с серьезными оппонентами – "Вересом", ЛНЗ и "Колосом". Но радует, что "Заря" с каждым матчем прибавляет и по набранным очкам в весенней части сезона она входит в первую пятерку. Надеюсь, что мои подопечные и в дальнейшем будут прогрессировать.