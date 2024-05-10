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Хавбек Зари выбыл до конца сезона. Чурко и Мацапура возвращаются в строй

Премьер-лига
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Хавбек Зари выбыл до конца сезона. Чурко и Мацапура возвращаются в строй

Фото: ФК Зоря Луганськ

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Хавбек "Зари" Кирилл Дришлюк досрочно и не по своей воле завершил сезон.

Как сообщает Sport.ua, защитник получил повреждение во время поединка 27-го тура УПЛ с "Полесьем", но не покинул поле. Уже после матча у Дришлюка диагностировали перелом ребра и поэтому он не участвовал в перенесенном поединке 15-го тура с "Колосом".

Таким образом, текущий сезон для футболиста уже завершен.

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Также источник сообщает, что вратарь "Зари" Дмитрий Мацапура и полузащитник команды Вячеслав Чурко уже восстановились после травм, начали заниматься в общей группе и, скорее всего, кто-то из них попадет в заявку на календарный поединок 28-го тура с "Вересом", который состоится 13 мая.

Напомним, что "Заря" занимает 8-е место в чемпионате УПЛ, набрав 31 очко.

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Заря (Луганск) Вячеслав Чурко Кирилл Дришлюк Дмитрий Мацапура
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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