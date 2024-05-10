Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Зари выбыл до конца сезона. Чурко и Мацапура возвращаются в строй
Но есть и хорошие новости
Фото: ФК Зоря Луганськ
Хавбек "
Как сообщает Sport.ua, защитник получил повреждение во время поединка 27-го тура УПЛ с "Полесьем", но не покинул поле. Уже после матча у Дришлюка диагностировали перелом ребра и поэтому он не участвовал в перенесенном поединке 15-го тура с "Колосом".
Таким образом, текущий сезон для футболиста уже завершен.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также источник сообщает, что вратарь "Зари" Дмитрий Мацапура и полузащитник команды Вячеслав Чурко уже восстановились после травм, начали заниматься в общей группе и, скорее всего, кто-то из них попадет в заявку на календарный поединок 28-го тура с "Вересом", который состоится 13 мая.
Напомним, что "Заря" занимает 8-е место в чемпионате УПЛ, набрав 31 очко.
Популярное сейчас
- Довбик прокомментировал слухи об интересе Атлетико
- Анчелотти ответил на вопрос о том, сыграет ли Лунин с первых минут в финале Лиги чемпионов
- Таблица коэффициентов УЕФА. Англия закончила сезон. Греция – в шаге от топ-15 и далеко от Украины
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО