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Кучер: В случае победы Динамо у киевлян будут шансы - у Шахтера сложный календарь

Премьер-лига

Украинское Класичне уже в субботу

Кучер: В случае победы Динамо у киевлян будут шансы - у Шахтера сложный календарь

Скріншот із трансляції

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер поделился своими ожиданиями от противостояния "горняков" с "Динамо", которое состоится 11 мая.

– Это очень интересная игра для всех украинских болельщиков и зрителей, которые будут присутствовать на ней. В ней будет решаться судьба чемпионства, которое горняки могут завоевать в случае победы. Думаю, что они не захотят откладывать это на следующий матч. Если "Шахтер" проиграет, то после этого тура он сохранит первое место и у него еще останутся шансы побороться с "Динамо" за золото. Однако следует отметить, что на дончан после завтрашней встречи с киевлянами достаточно тяжелый график. Их в среду ждет поединок с "Ворсклой" в финале Кубка Украины, а затем матчи чемпионата с "Днепром-1" и "Полесьем" на выезде. Поэтому при условии потери трех очков "Шахтером" в субботней дуэли "Динамо" может на что-то надеяться. Отставание динамовцев от главного конкурента составит всего один пункт, поэтому это их может обнадеживать.

– Как, по вашему мнению, непримиримые соперники построят игру в завтрашнем поединке?

– "Динамо" выйдет на этот поединок со стремлением только победы, ведь только в таком случае оно еще сохранит шансы на золото. Киевляне будут играть в своем стиле, надеясь на ошибку "Шахтера" в следующих матчах. Считаю, что ничьей в этом матче не должно быть. Хотя все может случиться, ведь это футбол. Что касается "Шахтера", то концовка сезона для горняков тоже является нелегкой. После поединка с динамовцами донецкая команда может потратить силы и в кубковом финале с "Ворсклой". Полученная нагрузка в этих двух играх может сказаться на матчах в Днепре и Житомире. Поэтому на футболистов "Шахтера" сейчас ложится большая ответственность. Чтобы не усложнять себе турнирные дела в дальнейшем, горняки в завтрашнем поединке с "Динамо" будут рассчитывать только на победу. Уверен, что футболисты донецкой команды не будут отставать, поэтому я ожидаю интересную игру. Соперники будут играть на встречных курсах и мы увидим хороший футбол.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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