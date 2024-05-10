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Минмолодьспорта признала УПЛ и ФК Заря критическими важными - работников забронируют от мобилизации

Премьер-лига
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Хусту должно быть наиболее обидно

Минмолодьспорта признала УПЛ и ФК Заря критическими важными - работников забронируют от мобилизации

Новина українською

Минмолодьспорта признала Украинскую Премьер-Лигу и ФК "Заря" критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период.

Такие приказы опубликованы на сайте министерства.

Такой статус позволяет не мобилизовать 50% военнообязанных работников организации и ФК. В случае обоснованной потребности количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может превышать 50%.

Напомним, что ранее критически важными были признаны и получили бронь от мобилизации УАФ, "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Оболонь" и "Кривбасс".

Читайте такжеГлавный тренер Хуста: Реакция УАФ на ситуацию с Сирашем - это просто позор

Также стоит отметить, что недавно произошел скандал с игроком перволиговского "Хуста" Николаем Сирашем, которого сотрудники ТЦК забрали с вокзала.

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Клуб просил поддержки у УАФ и ПФЛ, но Ассоциация заявила, что "не уполномочена влиять на мобилизационные процессы".

Закарпатский клуб, в свою очередь, апеллировал к тому, что равные правила мобилизации должны быть для всех профессиональных клубов Украины.

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Источник:
Міністерство молоді та спорту
Опубликовал: Михаил Черныш
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