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Минмолодьспорта признала УПЛ и ФК Заря критическими важными - работников забронируют от мобилизации
Хусту должно быть наиболее обидно
Минмолодьспорта признала Украинскую Премьер-Лигу и
Такие приказы опубликованы на сайте министерства.
Такой статус позволяет не мобилизовать 50% военнообязанных работников организации и ФК. В случае обоснованной потребности количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может превышать 50%.
Напомним, что ранее критически важными были признаны и получили бронь от мобилизации УАФ, "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Оболонь" и "Кривбасс".
Также стоит отметить, что недавно произошел скандал с игроком перволиговского "Хуста" Николаем Сирашем, которого сотрудники ТЦК забрали с вокзала.
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Клуб просил поддержки у УАФ и ПФЛ, но Ассоциация заявила, что "не уполномочена влиять на мобилизационные процессы".
Закарпатский клуб, в свою очередь, апеллировал к тому, что равные правила мобилизации должны быть для всех профессиональных клубов Украины.
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