Шахтер – Динамо: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Центральный матч 28-го тура УПЛ 2023/24 состоится во Львове. Там донецкий "Шахтер" будет принимать "Динамо".

В этом "классическом" подопечные Марино Пушича могут досрочно оформить чемпионство, если добудут три очка.

Перед этим принципиальным противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.