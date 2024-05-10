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Шахтер – Динамо: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
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Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Центральный матч 28-го тура УПЛ 2023/24 состоится во Львове. Там донецкий "Шахтер" будет принимать "Динамо".
В этом "классическом" подопечные Марино Пушича могут досрочно оформить чемпионство, если добудут три очка.
Перед этим принципиальным противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали за эти команды. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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