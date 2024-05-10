Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Представитель Динамо: После матча U-19 Белик ударил 70-летнего Ищенко
Вот это настоящее дерби
shakhtar.com
В матче 28-го тура чемпионата Украины U-19 юниоры "Шахтера" U-19 проиграли сверстникам из "Динамо" со счетом 1:2.
Уже после финального свистка на поле произошла потасовка, в которой поучаствовали не только игроки.
По информации заместителя генерального директора "Динамо" Сергея Мохника, старший тренер "Шахтера U-19" Алексей Белик ударил руководителя детско-юношеской школы "Динамо" Александра Ищенко, которому не так давно исполнилось 70 лет.
"Мы возмущены и считаем подобные действия необъяснимыми и неприемлемыми. „Динамо“ планирует обратиться в дисциплинарный комитет и комитет по этике УАФ", — заявил Мохник.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Довбик прокомментировал слухи об интересе Атлетико
- Россияне попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области - Минобороны
- Журналист рассказал о будущем Григорчука в Черноморце и о серьезных летних кадровых проблемах команды
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
Комментарии 1