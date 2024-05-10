Представитель Динамо: После матча U-19 Белик ударил 70-летнего Ищенко

В матче 28-го тура чемпионата Украины U-19 юниоры "Шахтера" U-19 проиграли сверстникам из "Динамо" со счетом 1:2.

Уже после финального свистка на поле произошла потасовка, в которой поучаствовали не только игроки.

По информации заместителя генерального директора "Динамо" Сергея Мохника, старший тренер "Шахтера U-19" Алексей Белик ударил руководителя детско-юношеской школы "Динамо" Александра Ищенко, которому не так давно исполнилось 70 лет.

"Мы возмущены и считаем подобные действия необъяснимыми и неприемлемыми. „Динамо“ планирует обратиться в дисциплинарный комитет и комитет по этике УАФ", — заявил Мохник.