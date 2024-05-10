  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Представитель Динамо: После матча U-19 Белик ударил 70-летнего Ищенко
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представитель Динамо: После матча U-19 Белик ударил 70-летнего Ищенко

Премьер-лига
Обновлено

Вот это настоящее дерби

Представитель Динамо: После матча U-19 Белик ударил 70-летнего Ищенко

shakhtar.com

Новина українською

В матче 28-го тура чемпионата Украины U-19 юниоры "Шахтера" U-19 проиграли сверстникам из "Динамо" со счетом 1:2.

Уже после финального свистка на поле произошла потасовка, в которой поучаствовали не только игроки.

Читайте такжеКак в старые добрые времена. Шахтер U-19 - Динамо U-19 1:2. Видео голов и обзор матча

По информации заместителя генерального директора "Динамо" Сергея Мохника, старший тренер "Шахтера U-19" Алексей Белик ударил руководителя детско-юношеской школы "Динамо" Александра Ищенко, которому не так давно исполнилось 70 лет.

"Мы возмущены и считаем подобные действия необъяснимыми и неприемлемыми. „Динамо“ планирует обратиться в дисциплинарный комитет и комитет по этике УАФ", — заявил Мохник.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Кучер: В случае победы Динамо у киевлян будут шансы - у Шахтера сложный календарь
yellow-arrow
Шахтер – Динамо: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Минмолодьспорта признала УПЛ и ФК Заря критическими важными - работников забронируют от мобилизации
Алексей Белик Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
11.05.2024 в 00:50
Лопоухий Алёша невоспитанный засранец. Бейте его!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
11.05.2024 в 00:50
Лопоухий Алёша невоспитанный засранец. Бейте его!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости