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Оболонь – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь - Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Рух
В субботу, 11 мая, "Оболонь" в матче 28-го тура УПЛ будет принимать "Рух". Команды решают разные задачи в конце сезона, но турнирной мотивации им точно будет хватать. Киевляне занимают тринадцатое место, а львовяне – пятое.
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"Пивовары" не проигрывают в чемпионате на протяжении пяти игр: победа и четыре ничьи. К субботнему противостоянию соперников в Киеве "Рух" подошел с голевой клубной рекордной серией, продолжающейся в УПЛ одиннадцать игр - 17 голов.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ
Украинская Премьер-лига, 28-й тур
11 мая 2024 года. Киев, "Оболонь Арена"
"Оболонь" 15:30 "Рух"
Видеотрансляция - УПЛ ТВ
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