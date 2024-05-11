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Оболонь – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Оболонь - Рух: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Оболонь – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Рух

Новина українською

В субботу, 11 мая, "Оболонь" в матче 28-го тура УПЛ будет принимать "Рух". Команды решают разные задачи в конце сезона, но турнирной мотивации им точно будет хватать. Киевляне занимают тринадцатое место, а львовяне – пятое.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

"Пивовары" не проигрывают в чемпионате на протяжении пяти игр: победа и четыре ничьи. К субботнему противостоянию соперников в Киеве "Рух" подошел с голевой клубной рекордной серией, продолжающейся в УПЛ одиннадцать игр - 17 голов.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ

Украинская Премьер-лига, 28-й тур

11 мая 2024 года. Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" 15:30 "Рух"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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