Ворскла - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Прошлый матч между "Ворсклой" и "Минаем" в первом круге отметился ужасными погодными условиями. Из-за сильного ливня игроки были вынуждены играть буквально в лужах. На сей раз на помехе подобные обстоятельства возникнуть не должны, а болельщики смогут лицезреть битву двух мотивированных команд.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

VBET Лига. 28-й тур

11 мая. Полтава. Стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского.

Арбитр: Назарий Дёрдь (Ужгород)

Видеотрансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>