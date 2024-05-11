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Ворскла - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Прошлый матч между "Ворсклой" и "Минаем" в первом круге отметился ужасными погодными условиями. Из-за сильного ливня игроки были вынуждены играть буквально в лужах. На сей раз на помехе подобные обстоятельства возникнуть не должны, а болельщики смогут лицезреть битву двух мотивированных команд.
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"Ворскла" – "Минай" 13:00
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11 мая. Полтава. Стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского.
Арбитр: Назарий Дёрдь (Ужгород)
Видеотрансляция: УПЛ ТВ
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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