"2:1 в пользу Шахтера": Трубин сделал прогноз на матч дончан против Динамо

Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин сделал прогноз на матч своей бывшей команды "Шахтера" против "Динамо" в рамках 28-го тура УПЛ.

“ – Очень хочу, чтобы победил “Шахтер”. Думаю, что будет 2:1 в пользу “Шахтера”. Буду болеть за них.

– Как оцениваете работу Пушича в “Шахтере”?

– Хороший тренер. Общался с ребятами. Все очень положительно о нем отзываются. Если оценивать его работу по сей день – все отлично. Хорошо играл в Лиге чемпионов, вышли в Лигу Европы.

Да, не прошли "Марсель", но это очень серьезная команда. В чемпионате идет без поражений. В конце сезона можно будет дать более точную оценку его работе”, – сказал Трубин в интервью Tribuna.com.