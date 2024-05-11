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"2:1 в пользу Шахтера": Трубин сделал прогноз на матч дончан против Динамо

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Решающий поединок уже сегодня

"2:1 в пользу Шахтера": Трубин сделал прогноз на матч дончан против Динамо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин сделал прогноз на матч своей бывшей команды "Шахтера" против "Динамо" в рамках 28-го тура УПЛ.

“ – Очень хочу, чтобы победил “Шахтер”. Думаю, что будет 2:1 в пользу “Шахтера”. Буду болеть за них.

– Как оцениваете работу Пушича в “Шахтере”?

– Хороший тренер. Общался с ребятами. Все очень положительно о нем отзываются. Если оценивать его работу по сей день – все отлично. Хорошо играл в Лиге чемпионов, вышли в Лигу Европы.

Да, не прошли "Марсель", но это очень серьезная команда. В чемпионате идет без поражений. В конце сезона можно будет дать более точную оценку его работе”, – сказал Трубин в интервью Tribuna.com.

Украинское классическое между "Шахтером" и "Динамо" состоится сегодня, 11 мая. Стартовый свисток на Арене Львов запланирован на 18:00.

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Источник:
ua.tribuna
Опубликовал: Максим Кучер
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