Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтар - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтар - Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Центральный поединок тура, матч сезона и "Украинское Классическое"! Все в одном флаконе. Однозначно, украинских болельщиков ожидает главный поединок текущей кампании. Без преувеличения или преуменьшения, это встреча, в которой решится судьба золотых медалей. Во Львове команда Марино Пушича будет принимать подопечных Александра Шовковского.
Первая встреча "горняков" и динамовцев в этом сезоне завершилась минимальным триумфом действующего чемпиона. Тот матч был последним для Мирчи Луческу во главе столичного коллектива, и соответственно первым для боснийского наставника "Шахтера". Впрочем, в "Динамо" тогда не играло сразу несколько лидеров, да и тренер был другой.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч 28-го тура УПЛ сезона 2023/24
Суббота. 11-е мая
Львов, "Арена Львов"
Арбитр: Деревинский Алексей
"Шахтер" 18:00 "Динамо"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ
Популярное сейчас
- Официальный уход Мбаппе из ПСЖ, ассисты от Цыганкова и Довбика. Главные новости за 10 мая
- Представитель Динамо: После матча U-19 Белик ударил 70-летнего Ищенко
- Не только забивает. Довбик поддержал Цыганкова и отдал ассист в матче с Алавесом. ВИДЕО
- Гендиректор Металлиста 1925: Слова комментатора Волочая – ложь и бред. Он должен за них отвечать
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО