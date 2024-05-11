Шахтар - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Центральный поединок тура, матч сезона и "Украинское Классическое"! Все в одном флаконе. Однозначно, украинских болельщиков ожидает главный поединок текущей кампании. Без преувеличения или преуменьшения, это встреча, в которой решится судьба золотых медалей. Во Львове команда Марино Пушича будет принимать подопечных Александра Шовковского.

Первая встреча "горняков" и динамовцев в этом сезоне завершилась минимальным триумфом действующего чемпиона. Тот матч был последним для Мирчи Луческу во главе столичного коллектива, и соответственно первым для боснийского наставника "Шахтера". Впрочем, в "Динамо" тогда не играло сразу несколько лидеров, да и тренер был другой.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч 28-го тура УПЛ сезона 2023/24

Суббота. 11-е мая

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Деревинский Алексей

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>