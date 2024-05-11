  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтар - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтар - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтар - Динамо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Шахтар - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Центральный поединок тура, матч сезона и "Украинское Классическое"! Все в одном флаконе. Однозначно, украинских болельщиков ожидает главный поединок текущей кампании. Без преувеличения или преуменьшения, это встреча, в которой решится судьба золотых медалей. Во Львове команда Марино Пушича будет принимать подопечных Александра Шовковского.

Первая встреча "горняков" и динамовцев в этом сезоне завершилась минимальным триумфом действующего чемпиона. Тот матч был последним для Мирчи Луческу во главе столичного коллектива, и соответственно первым для боснийского наставника "Шахтера". Впрочем, в "Динамо" тогда не играло сразу несколько лидеров, да и тренер был другой.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч 28-го тура УПЛ сезона 2023/24

Суббота. 11-е мая

Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Деревинский Алексей

"Шахтер" 18:00 "Динамо"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 28-го тура УПЛ
yellow-arrow
Ворскла – Минай: стартовые составы на матч
yellow-arrow
"Если выиграет Динамо, то интрига сохранится до последнего тура чемпионата". Езерский - о центральном поединке 28-го тура УПЛ
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости