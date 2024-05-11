"Рух хочет взять три очка в этом поединке": Пидгурский - о игре с Оболонью

Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский поделился мыслями о предстоящей игре с "Оболонью":

"Оболонь" это хорошая и по-спортивному агрессивная команда, поэтому в субботнем матче будет много борьбы. Мы уже проанализировали как играют киевляне и понимаем, что нам будет противостоять серьезный соперник.

У нас есть задача - побеждать в каждом матче. Следующий поединок против "Оболони" не является исключением и "Рух" хочет взять три очка в этом поединке. Мы видим турнирную таблицу и осознаем, что "Оболонь" борется за выживание в УПЛ и киевляне также рассчитывают на очки в игре с нами. Поэтому думаю, что впереди у нас интересный и сложный матч".