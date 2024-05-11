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"Рух хочет взять три очка в этом поединке": Пидгурский - о игре с Оболонью

Премьер-лига

Впереди у нас интересный и сложный матч ©

"Рух хочет взять три очка в этом поединке": Пидгурский - о игре с Оболонью

Фото: Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский поделился мыслями о предстоящей игре с "Оболонью":

"Оболонь" это хорошая и по-спортивному агрессивная команда, поэтому в субботнем матче будет много борьбы. Мы уже проанализировали как играют киевляне и понимаем, что нам будет противостоять серьезный соперник.

У нас есть задача - побеждать в каждом матче. Следующий поединок против "Оболони" не является исключением и "Рух" хочет взять три очка в этом поединке. Мы видим турнирную таблицу и осознаем, что "Оболонь" борется за выживание в УПЛ и киевляне также рассчитывают на очки в игре с нами. Поэтому думаю, что впереди у нас интересный и сложный матч".

Напомним, матч "Рух" – "Оболонь" начнется в 15:30. Сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию матча.

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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