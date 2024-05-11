"Если выиграет Динамо, то интрига сохранится до последнего тура чемпионата". Езерский - о центральном поединке 28-го тура УПЛ

Помощник Мирона Маркевича ("Карпаты") и Дмитрия Михайленко (Украина U-19) Владимир Езерский поделился мнениями о том, что ждать от матча "Шахтер" - "Динамо Киев".

В этой игре наверняка будет решаться судьба чемпионства. Если "Шахтер" победит, то досрочно станет обладателем золотых наград. В том случае, если выиграет "Динамо", то интрига сохранится до последнего тура чемпионата.

Как вы думаете, что в плане игры следует ожидать от команд, которые сойдутся в главном украинском дерби?

Учитывая, что это очень ответственный и ключевой матч, обе команды будут играть на результат. Мы видим стиль "Шахтера", который отличается от стиля "Динамо". Все мы ожидаем интересной и боевой игры.

Если предположить, что поединок завершится ничьей, то в чью пользу он будет?

Нужно смотреть, какие соперники по календарю будут ожидать обе команды в двух последних турах. И сможет ли в них "Шахтер" проиграть, как и сможет ли в них "Динамо" пройти без потерь. То есть, здесь уже больше будет зависеть от "горняков", как именно они пройдут те два тура.

"Шахтера" после украинского классико ждут два выездных поединка – с "Днепром-1" и "Полесьем", а "Динамо" сыграет дома с "Кривбассом" и в гостях с "Рухом".

"Днепр-1" сейчас борется за право играть в Лиге Европы, а "Кривбасс" уже практически обеспечил себе бронзовые медали, поэтому при условии победы динамовцев или ничьей в игре с "Шахтером" поединки с этими соперниками будут иметь для грандов в 29-м туре большое значение. Да и вообще, каждая игра на финише будет ключевой, ведь соперниками "динамовцев" и "горняков»" будут команды из первой шестерки, которые ведут борьбу за еврокубковые места. Что и говорить, окончание чемпионата может стать очень интересным. Повторюсь: если "Шахтер» не выиграет в "Динамо". В противном случае донецкая команда за два тура до завершения сезона может праздновать чемпионство.