Морозюк: Хотелось, чтобы Динамо победило Шахтер, и жила интрига до последнего

Бывший футболист "Динамо" Николай Морозюк поделился ожиданиями от Украинского Классического:

“ – Конечно, буду болеть за "Динамо", это без каких-то раздумий. Сложно сказать, в чью пользу закончится матч, потому что в таких играх не совсем легко спрогнозировать счет. Буду надеяться, что в пользу "Динамо", потому что вернется интрига.

Интрига всегда придает положительные эмоции. Будут все болельщики переживать до последнего, кто станет чемпионом. Но игра будет очень непростая для обеих команд, потому что и "Шахтер" сейчас в хорошей форме, набирает важные для себя очки, и "Динамо" сейчас тоже в достаточно хорошем ритме работает, демонстрирует хорошую качественную игру, подтверждаемую результатом.

Поэтому игра, мне кажется, будет очень интересная. И мне бы очень хотелось, чтобы "Динамо" победило и жила интрига до последнего.

– Как оцениваете работу Шовковского в "Динамо"?

– К большому сожалению, у меня не было возможности посмотреть игры "Динамо" целиком. Просматриваю забитые голы, яркие моменты, лучшие моменты в сжатом режиме. Потому могу оценить с двух сторон. Первое, с точки зрения результата, – десять из десяти. То, что дал Шовковский – глоток свежего воздуха, игроки ожили, поверили в себя.

В последних играх при Луческу видел, что игроки психологически истощены, как выжатый лимон. Поэтому здесь нужно было действовать. И вот сейчас Шовковский с точки зрения результатов на все 100 справляется со своей работой. Что касается игры, мне трудно сказать, но почему мне кажется, что это стандартная, оригинальная, традиционная динамовская игра, агрессивная, контратаки, дисциплинированная. Это выводы, сделанные после пересмотра отдельных отрезков.

У меня будет возможность поболеть, посмотреть игру с "Шахтером" вживую. Тогда я смогу прокомментировать какую-нибудь игру. Я надеюсь, что получу большое удовольствие от матча, "Динамо" победит и, дай Бог, станет чемпионом.

Нравится мне сейчас, что команда прогрессирует, команда жива. И это очень важно, когда игроки ощущают в себе уверенность. Надеюсь, что у них получится взять три очка и держать напряжение до последнего тура”, - сказал Морозюк.