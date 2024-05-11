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Ворскла – Минай: стартовые составы на матч

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Долганский против Любеновича

Ворскла – Минай: стартовые составы на матч

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
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В матче 28-го тура УПЛ "Ворскла" встретится против "Миная". Главные тренеры команд выбрали составы на этот поединок.

  • "Ворскла": Исенко – Пердута, Бацула, Крупский, Павлюк, Сиссоко, Глущенко, Кане, Мякушко, Степанюк, Скляр.
  • Запасные хозяев: Домолега, Корниенко, Ковталюк, Челядин, Нестеренко, Фелипе, Хрипчук, Толи, Рамирес, Ермолов.
  • "Минай": Кемкин - Прокопчук, Скиба, Чуев, Дмитрук, Вакула, Петька, Виттенчук, Кораблин, Устименко, Ременяк.
  • Запасные гостей: Бандура, Кисиль, Семотюк, Гуничев, Воробчак, Корнийчук, Немчанинов, Попов, Демиденко, Тищук, Матюшенко.

Перед этим поединком полтавчане занимают девятое место в УПЛ с 30-ю очками в активе. У закарпатцев есть на счету 19 зачетных пунктов, они замыкают турнирную таблицу.

Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.

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Ворскла (Полтава) ФК Минай
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