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Ворскла – Минай: стартовые составы на матч
Долганский против Любеновича
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В матче 28-го тура УПЛ "Ворскла" встретится против "Миная". Главные тренеры команд выбрали составы на этот поединок.
- "Ворскла": Исенко – Пердута, Бацула, Крупский, Павлюк, Сиссоко, Глущенко, Кане, Мякушко, Степанюк, Скляр.
- Запасные хозяев: Домолега, Корниенко, Ковталюк, Челядин, Нестеренко, Фелипе, Хрипчук, Толи, Рамирес, Ермолов.
- "Минай": Кемкин - Прокопчук, Скиба, Чуев, Дмитрук, Вакула, Петька, Виттенчук, Кораблин, Устименко, Ременяк.
- Запасные гостей: Бандура, Кисиль, Семотюк, Гуничев, Воробчак, Корнийчук, Немчанинов, Попов, Демиденко, Тищук, Матюшенко.
Перед этим поединком полтавчане занимают девятое место в УПЛ с 30-ю очками в активе. У закарпатцев есть на счету 19 зачетных пунктов, они замыкают турнирную таблицу.
Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.
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