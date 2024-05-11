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"Мы настроены только на победу" Игрок Кривбасса - о игре против Полесье
Будет противостоять против экс-партнера
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Натанаэль Сантини рассказал о том, как проходит подготовка к матчу против "Полесья".
Санти, в Днепре тебя заменили в середине второго тайма. Что случилось?
В начале второго тайма почувствовал себя не очень хорошо. Поэтому впоследствии попросил тренера о замене. Надеюсь, сейчас все будет хорошо.
Последний матч команда провела не очень удачно. Какое настроение из-за этого в коллективе?
Да, мы очень разочарованы, это был не наш день. Действительно, обидно, что мы уступили в важном матче. Уверен этот результат сделает нашу команду только сильнее.
Что знаешь о следующем сопернике - "Полесье"?
Мы разбираем оппонента. Из игроков знаю только Яссина Фортюне, с которым мы вместе выступали в "Сьоне". В целом это хороший соперник, но мы настроены только на победу.
Уже успели поговорить с Фортюне относительно грядущей игры?
Да, конечно, мы обсудили предстоящее противостояние наших команд. И, хочу сказать, что всегда несколько трудно психологически противостоять экс-партнерам, друзьям. Но это футбол.
Можно сказать, что процесс твоей адаптации в "Кривбассе" уже позади?
Все хорошо. Как я уже говорил, здесь меня приняли очень хорошо. Семья "Кривбасс" - это действительно большая "красно-белая" семья.
Напомним, на данный момент "Кривбасс" занимает третье место в чемпионате Украины.
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