"Мы настроены только на победу" Игрок Кривбасса - о игре против Полесье

Защитник "Кривбасса" Натанаэль Сантини рассказал о том, как проходит подготовка к матчу против "Полесья".

Санти, в Днепре тебя заменили в середине второго тайма. Что случилось?

В начале второго тайма почувствовал себя не очень хорошо. Поэтому впоследствии попросил тренера о замене. Надеюсь, сейчас все будет хорошо.

Последний матч команда провела не очень удачно. Какое настроение из-за этого в коллективе?

Да, мы очень разочарованы, это был не наш день. Действительно, обидно, что мы уступили в важном матче. Уверен этот результат сделает нашу команду только сильнее.

Что знаешь о следующем сопернике - "Полесье"?

Мы разбираем оппонента. Из игроков знаю только Яссина Фортюне, с которым мы вместе выступали в "Сьоне". В целом это хороший соперник, но мы настроены только на победу.

Уже успели поговорить с Фортюне относительно грядущей игры?

Да, конечно, мы обсудили предстоящее противостояние наших команд. И, хочу сказать, что всегда несколько трудно психологически противостоять экс-партнерам, друзьям. Но это футбол.

Можно сказать, что процесс твоей адаптации в "Кривбассе" уже позади?

Все хорошо. Как я уже говорил, здесь меня приняли очень хорошо. Семья "Кривбасс" - это действительно большая "красно-белая" семья.