Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кучер: Очная дуэль Судакова и Шапаренко добавляет интриги в матч Шахтер – Динамо
На первых ролях в командах молодые игроки
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший футболист "Шахтера" Александр Кучер прокомментировал матч между дончанами и "Динамо", который состоится сегодня.
“Такие матчи ждешь с нетерпением. Много эмоций, борьбы. Этот матч не станет исключением.
У "Шахтера" непростой календарь плюс финал Кубка Украины. "Динамо" же в случае победы сохранит интригу на последние два тура, если "Шахтер" не решит все вопросы в Классическом.
В последнее время "Шахтер" преобладает "Динамо" в очных встречах. Сейчас "Динамо" получило эмоциональную подпитку, придающую непредсказуемость.
Будет очень интересная дуэль в центре поля – радует, что как в "Динамо", так и в "Шахтере" на первые роли выходят стремительно прогрессирующие молодые игроки. Очная дуэль Судакова и Шапаренко добавляет в матч интриги.
"Динамо" захочет прервать доминирование "Шахтера". И эта игра – отличная возможность заявить о собственных амбициях. Много ожиданий было от "Кривбасса" и "Полесья". Дистанция показала, что их пока не хватило вести борьбу с "Динамо" и "Шахтером". "Днепр-1" потерял много очков, "Полесье" и "Руха" тоже”, - сказал Кучер.
Старт Украинского Классического запланирован на 18:00 на "Арене Львов".
Популярное сейчас
- Шахтер – Динамо: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
- Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой против Фьюри. Видео
- Упустили победу на 99-й минуте. Алавес — Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча
- Журналист рассказал о будущем Григорчука в Черноморце и о серьезных летних кадровых проблемах команды
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО