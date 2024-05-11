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Кучер: Очная дуэль Судакова и Шапаренко добавляет интриги в матч Шахтер – Динамо

Премьер-лига

На первых ролях в командах молодые игроки

Кучер: Очная дуэль Судакова и Шапаренко добавляет интриги в матч Шахтер – Динамо

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Бывший футболист "Шахтера" Александр Кучер прокомментировал матч между дончанами и "Динамо", который состоится сегодня.

“Такие матчи ждешь с нетерпением. Много эмоций, борьбы. Этот матч не станет исключением.

У "Шахтера" непростой календарь плюс финал Кубка Украины. "Динамо" же в случае победы сохранит интригу на последние два тура, если "Шахтер" не решит все вопросы в Классическом.

В последнее время "Шахтер" преобладает "Динамо" в очных встречах. Сейчас "Динамо" получило эмоциональную подпитку, придающую непредсказуемость.

Будет очень интересная дуэль в центре поля – радует, что как в "Динамо", так и в "Шахтере" на первые роли выходят стремительно прогрессирующие молодые игроки. Очная дуэль Судакова и Шапаренко добавляет в матч интриги.

"Динамо" захочет прервать доминирование "Шахтера". И эта игра – отличная возможность заявить о собственных амбициях. Много ожиданий было от "Кривбасса" и "Полесья". Дистанция показала, что их пока не хватило вести борьбу с "Динамо" и "Шахтером". "Днепр-1" потерял много очков, "Полесье" и "Руха" тоже”, - сказал Кучер.

Старт Украинского Классического запланирован на 18:00 на "Арене Львов".

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Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
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