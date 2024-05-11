  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Ворскла - Минай 2:3. Сумасшедшая концовка эпичного поединка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Ворскла - Минай 2:3. Сумасшедшая концовка эпичного поединка

Премьер-лига
Обновлено

Тревога разделила игру на до и после

УПЛ. Ворскла - Минай 2:3. Сумасшедшая концовка эпичного поединка

УПЛ у Telegram

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

28-й тур УПЛ сезона 2023/24

11 мая. Полтава. "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Арбитр: Назарий Дёрдь (Ужгород)

"Ворскла" - "Минай" 2:3

Голы: Павлюк 36, Глущенко 55, - Ременяк 68, Павлюк (аг) 79, Витенчук 90+11 (пен.)

"Ворскла": Исенко, Крупский, Пердута, Павлюк, Бацула, Скляр (Челядин 57), Сиссоко, Кане (Корниенко 81), Глущенко (Фелипе 84), Мякушко (Нестеренко 81), Степанюк.

"Минай": Кемкин, Скиба (Семетюк 62), Чуев, Прокопчук, Дмитрук, Витенчук, Петько (Немчанинов 75), Ременяк, Кораблин (Гуничев 46), Устименко (Попов 90), Вакула (Корнийчук 90).

Предупреждения: Степанюк 28, Челядин 65, Глущенко 81, Фелипе 86 - Петько 3, Скиба 35

Нереализованный пенальти: Фелипе, 90+6

По теме
yellow-arrow
Минай вырвал победу в Ворскле с пенальти на 90+11 минуте. Ворскла не забила до этого два удара с точки
yellow-arrow
Оболонь – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Ковалец: Мы понимаем, что в случае поражения шансов на золото у Динамо не будет, и ничья этого тоже не гарантирует. Нужна только победа
Ворскла минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Американец 2000
11.05.2024 в 15:50
Самая позорная сдача игры (((((((За такие сдачи игры должны дисквалифицировать две команды (((((( Самое огромное позорище (((((((
sticker
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Американец 2000
11.05.2024 в 15:50
Самая позорная сдача игры (((((((За такие сдачи игры должны дисквалифицировать две команды (((((( Самое огромное позорище (((((((
sticker
Ответить
0
0
aleks68
11.05.2024 в 15:49
кто бы сомневался.а виноваты будут букмекеры?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости