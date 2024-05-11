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УПЛ. Ворскла - Минай 2:3. Сумасшедшая концовка эпичного поединка
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28-й тур УПЛ сезона 2023/24
11 мая. Полтава. "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Арбитр: Назарий Дёрдь (Ужгород)
"Ворскла" - "Минай" 2:3
Голы: Павлюк 36, Глущенко 55, - Ременяк 68, Павлюк (аг) 79, Витенчук 90+11 (пен.)
"Ворскла": Исенко, Крупский, Пердута, Павлюк, Бацула, Скляр (Челядин 57), Сиссоко, Кане (Корниенко 81), Глущенко (Фелипе 84), Мякушко (Нестеренко 81), Степанюк.
"Минай": Кемкин, Скиба (Семетюк 62), Чуев, Прокопчук, Дмитрук, Витенчук, Петько (Немчанинов 75), Ременяк, Кораблин (Гуничев 46), Устименко (Попов 90), Вакула (Корнийчук 90).
Предупреждения: Степанюк 28, Челядин 65, Глущенко 81, Фелипе 86 - Петько 3, Скиба 35
Нереализованный пенальти: Фелипе, 90+6
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