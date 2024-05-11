УПЛ. Ворскла - Минай 2:3. Сумасшедший камбек в эпичном поединке

Начало матча выдалось довольно сумбурным. Более активно начали гости. И это неудивительно, ведь именно "Минаю" надо во что бы то ни стало набирать очки. Тем не менее, довести до ума ни одну атаку "лисицам" не удалось. С их стороны можно отметить лишь опасный удар из-за пределов штрафной со стороны Вакулы.





С середины тайма иницитиава уже постепенно переходила к "Ворскле". На 36-й минуте "зелёно-белые" смогли конвертировать своё преимущество в забитый гол. Навес Бацулы со штрафного удачно головой замкнул Павлюк - первый забитый мяч для 21-летнего защитника в сезоне.

После перерыва "Минай" попытался большими силами пойти в атаку, и в итоге сам пропустил нелепый гол. Исенко умудрился сделать заброс аж до чужих ворот. Кемкин, казалось бы, уже пресёк опасность, но выбил мяч к ногам Глущенко, который ударом с линии штрафной поразил дальний нижний угол.





Далее поединок на более чем полчаса прервался из-за объявленной воздушной тревоги. После продолжения встречи на поле вместо "Миная" уже вышла другая команда, и совсем вскоре подопечные Любеновича сократили отставание. Семотюк сделал заброс за спины защитникам, Ременяк принял мяч и переиграл Исенко.

Через 10 минут на табло уже был восстановлен паритет. Вакула исполнил навес с глубины поля, Павлюк вступил в борьбу с Ременяком, и срезал мяч в собственные ворота. Вот такой путь из героя матча в одного из антигероев.

Далее оба тренера перед компенсированным временем провели пять замен на двоих, и уже в добавленные минуты произошло всё самое интерсное.

Немчанинов привёз пенальти на Фелипе Родригесе. Бразилец принялся его реализовывать, но проиграл свою дуэль Кемкину. Затем арбитр VAR сообщил главному судье, что вратарь рано вышел с линии ворот при ударе и назначил перебивание одиннадцатиметрового. На это решение очень бурно отреагировали на скамейке запасных закарпатцев, но оно осталось в силе. Исполнителя "Ворскла" не поменяла - Фелипе принялся реабилитироваться за первую неудачу, но и второй его удар вновь парировал невероятный Кемкин.

Естественно, после такого эмоционального подъёма "Минай" помчался вырывать победу, и всё-таки добился своего. После игры рукой Челядина пенальти уже был назначен в ворота полтавцев. В отличие от Фелипе, Витенчук своим шансом воспользовался мгновенно и принёс "лисицам" сверхнеобходимые три очка.

Эта победа стала для "Миная" уже четвёртой после зимнего перерыва - команда продолжает отчаянно бороться за сохранение прописки в высшем дивизионе. По очкам подопечные Любеновича сравнялись с "Металлистом 1925" и находятся очень близко к "Вересу" и "Оболони". Правда, у всех трёх ближайших конкурентов ещё есть игры в запасе.

"Ворскла", в свою очередь, находится лишь на расстоянии в пяти очках от зоны стыковых матчей, а безвыигрышная серия "зелёно-белых" в УПЛ продлилась до восьми встреч.



28-й тур УПЛ сезона 2023/24

11 мая. Полтава. "Ворскла" имени Алексея Бутовского

Арбитр: Назарий Дёрдь (Ужгород)

"Ворскла" - "Минай" 2:3



Голы: Павлюк 36, Глущенко 55, - Ременяк 68, Павлюк (автогол) 79, Витенчук 90+11 (пен.)

"Ворскла": Исенко, Крупский, Пердута, Павлюк, Бацула, Скляр (Челядин 57), Сиссоко, Кане (Корниенко 81), Глущенко (Фелипе 84), Мякушко (Нестеренко 81), Степанюк.

"Минай": Кемкин, Скиба (Семетюк 62), Чуев, Прокопчук, Дмитрук, Витенчук, Петько (Немчанинов 75), Ременяк, Кораблин (Гуничев 46), Устименко (Попов 90), Вакула (Корнийчук 90).

Предупреждения: Степанюк 28, Челядин 65, Глущенко 81, Фелипе 86 - Петько 3, Скиба 35



Нереализованные пенальти: Фелипе 90+2, 90+5