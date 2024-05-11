Кривбасс - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Борьба за бронзу и еврокубковые места в самом разгаре. В последнем матче воскресного игрового дня команда Юрия Вернидуба будет принимать подопечных Сергея Шищенко.

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Криворожский "Кривбасс" идет третьим в таблице и имеет комфортный гандикап над "Днепром-1", в контексте борьбы за бронзовые медали. В свою очередь житомирские "волки" отстают от тех же днепрян на 5 зачетных баллов и очень хотят зацепиться за топ-4.

Матч 28-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Кривбасс" - "Полесье" состоится в воскресенье, 12-го мая 2024-го года, в 18:00.

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