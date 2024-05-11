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Кривбасс - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Кривбасс - Полесье: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.05.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Кривбасс - Полесье. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

Новина українською

Борьба за бронзу и еврокубковые места в самом разгаре. В последнем матче воскресного игрового дня команда Юрия Вернидуба будет принимать подопечных Сергея Шищенко.

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Криворожский "Кривбасс" идет третьим в таблице и имеет комфортный гандикап над "Днепром-1", в контексте борьбы за бронзовые медали. В свою очередь житомирские "волки" отстают от тех же днепрян на 5 зачетных баллов и очень хотят зацепиться за топ-4.

Матч 28-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Кривбасс" - "Полесье" состоится в воскресенье, 12-го мая 2024-го года, в 18:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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