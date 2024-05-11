Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай все ближе к вылету. Ворскла открыла счет в матче против закарпатцев - ВИДЕО
Практически под конец первого тайма
УПЛ
В рамках 28-го тура УПЛ "Ворскла" играет против "Миная". Счет в этой встрече был открыт на 36-й минуте.
Полтавчане воспользовались стандартом: Бацула навесил, а Павлюк с линии вратарской головой замкнул эту подачу.
Для защитника этот гол стал дебютным в нынешнем сезоне. В общей сложности на его счету 27 проведенных матчей, а также один ассист и четыре желтых карточки.
За ходом событий матча можно следить в текстовой прямой трансляции от UA-Футбол>>>.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 28-го тура УПЛ
- Шахтер – Динамо: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
- Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой против Фьюри. Видео
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн