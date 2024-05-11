Минай все ближе к вылету. Ворскла открыла счет в матче против закарпатцев - ВИДЕО

В рамках 28-го тура УПЛ "Ворскла" играет против "Миная". Счет в этой встрече был открыт на 36-й минуте.

Полтавчане воспользовались стандартом: Бацула навесил, а Павлюк с линии вратарской головой замкнул эту подачу.

Для защитника этот гол стал дебютным в нынешнем сезоне. В общей сложности на его счету 27 проведенных матчей, а также один ассист и четыре желтых карточки.

За ходом событий матча можно следить в текстовой прямой трансляции от UA-Футбол>>>.