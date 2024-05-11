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Отличился воспитанник Шахтера. Ворскла забила второй гол в ворота Миная - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Закарпатцы стали еще ближе к поражению

Отличился воспитанник Шахтера. Ворскла забила второй гол в ворота Миная - ВИДЕО

vorskla.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" и "Минай" играют в рамках 28-го тура УПЛ. Полтавчане на старте второго тайма забили второй гол в ворота соперника.

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Точным ударом отличился арендованный у "Шахтера" Антон Глущенко. Он удачно сыграл на подборе и точно пробил с линии штрафной.

Для нападающего это дебютный гол во взрослом футболе. Он выступает за "Ворсклу" с марта – тогда Глущенко присоединился к команде на правах свободного агента.

UA-Футбол проводит текстовую прямую трансляцию матча между полтавчанами и закарпатцами>>>.

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