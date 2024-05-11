Кривбасс – Полесье. АУДИО онлайн трансляция матча 28-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 28-го тура чемпионата Украины между "Кривбассом" и "Полесьем".

"Кривбасс", кажется, застрял на третьей строчке, а "Полесье" уже точно не упадет с 6-й позиции, имеет шанс зацепиться за 5-ю. В любом случае, никто отбывать номер точно не будет. Сможет ли "Полесье" без Будковского догнать "Рух"? Или же "Кривбасс" продолжит почетно защищать бронзовое место? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 12 мая – в 17:55 по киевскому времени.

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Комментатор: Владислав Шарапа