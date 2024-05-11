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Матч Ворскла – Минай был прерван из-за воздушной тревоги. В 14:58 игра возобновилась

Премьер-лига

Была угроза очередной атаки россиян

Матч Ворскла – Минай был прерван из-за воздушной тревоги. В 14:58 игра возобновилась

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В рамках 28-го тура УПЛ "Ворскла" играет против "Миная". Матч был остановлен из-за воздушной тревоги.

В Полтаве, где проходит поединок, сирена включилась в 14:19. Команды пошли к укрытию.

На момент остановки матча была 64 минуты встречи. Подопечные Долганского вели со счётом 2:0.

За дальнейшими событиями следите в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.

Сирена прекратила раздаваться в 14:48. Спустя 10 минут матч возобновился.

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