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Оболонь – Рух: стартовые составы на матч
Иващенко сойдется в поединке с Пономаревым
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В поединке 28-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся "Оболонь" и "Рух". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
"Оболонь": Кичак, Осман, Дубко, Карась, Гриша, Косовский, Черненко, Чернов, Мединский, Краснопир, Тарануха.
Запасные: Рыбка, Марченко, Нагиев, Волкун, Слободян, Груша, Запорожец, Суханов, Вишневский, Лях, Лящук, Черный.
"Рух": Ледвий, Холод, Слесарь, Сыч, Роман, Подгурский, Пастух, Таллес, Квасница, Плюман, Карабин.
Запасные: Герета, Кителла, Лях, Столярчук, Притула, Федор, Непейпиев, Дос Сантуш, Теслюк, Рунич.
Сейчас “Оболонь” занимает 13 место в УПЛ, имея в активе 25 очков. "Рух" с 45 зачетными пунктами находится на пятой строчке.
Встреча начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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