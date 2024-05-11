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Оболонь – Рух: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Иващенко сойдется в поединке с Пономаревым

Оболонь – Рух: стартовые составы на матч

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

В поединке 28-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся "Оболонь" и "Рух". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Оболонь": Кичак, Осман, Дубко, Карась, Гриша, Косовский, Черненко, Чернов, Мединский, Краснопир, Тарануха.

Запасные: Рыбка, Марченко, Нагиев, Волкун, Слободян, Груша, Запорожец, Суханов, Вишневский, Лях, Лящук, Черный.

"Рух": Ледвий, Холод, Слесарь, Сыч, Роман, Подгурский, Пастух, Таллес, Квасница, Плюман, Карабин.

Запасные: Герета, Кителла, Лях, Столярчук, Притула, Федор, Непейпиев, Дос Сантуш, Теслюк, Рунич.

Сейчас “Оболонь” занимает 13 место в УПЛ, имея в активе 25 очков. "Рух" с 45 зачетными пунктами находится на пятой строчке.

Встреча начнется в 15.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

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