  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаран – о Шахтере: Что при Пушиче, что при Йовичевиче, разницы я не заметил. Единственное, что у хорвата не было тех бразильцев
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран – о Шахтере: Что при Пушиче, что при Йовичевиче, разницы я не заметил. Единственное, что у хорвата не было тех бразильцев

Премьер-лига

"Горняки" снова идут к чемпионству

Шаран – о Шахтере: Что при Пушиче, что при Йовичевиче, разницы я не заметил. Единственное, что у хорвата не было тех бразильцев

fcminaj.com

Новина українською

Бывший главный тренер "Александрии" и "Миная" Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча между "Шахтером" и "Динамо":

“Желание одно – увидеть хороший футбол в исполнении лучших команд Украины.

Хотелось бы увидеть "Динамо" на уровне такого наиболее ответственного поединка. Обе команды подходят к игре в оптимальном состоянии.

Индивидуально "Шахтер" сильнее за счет бразильцев, которые здорово работают с мячом и делают разницу на поле. В защите у дончан есть проблемы, которые может использовать "Динамо".

Мне кажется, что "Динамо" стало сильнее. Молодежь прибавляет со временем. Сейчас мы видим, что у киевлян микроклимат в порядке. Вернулся Ярмоленко, который очень многое дает этой команде”, - сказал Шаран в интервью УФ.

Также специалист сравнил современный "Шахтер" с командами "горняков" предыдущих тренеров.

“У Патрика не получилось поставить “Шахтеру” футбол, который дал результат в “Заре”. Что при Пушиче, что при Йовичевиче, разницы я не заметил. Схема такая же, команда играет в комбинационном футболе. Единственное, что у Йовичевича не было бразильцев”, - добавил Шаран.

"Шахтер" и "Динамо" встретятся сегодня, 11 мая, в 18:00.

По теме
yellow-arrow
Минай вырвал победу в Ворскле с пенальти на 90+11 минуте. Ворскла не забила до этого два удара с точки
yellow-arrow
Оболонь – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Ковалец: Мы понимаем, что в случае поражения шансов на золото у Динамо не будет, и ничья этого тоже не гарантирует. Нужна только победа
Владимир Шаран Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости