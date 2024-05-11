Шаран – о Шахтере: Что при Пушиче, что при Йовичевиче, разницы я не заметил. Единственное, что у хорвата не было тех бразильцев

Бывший главный тренер "Александрии" и "Миная" Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча между "Шахтером" и "Динамо":

“Желание одно – увидеть хороший футбол в исполнении лучших команд Украины.

Хотелось бы увидеть "Динамо" на уровне такого наиболее ответственного поединка. Обе команды подходят к игре в оптимальном состоянии.

Индивидуально "Шахтер" сильнее за счет бразильцев, которые здорово работают с мячом и делают разницу на поле. В защите у дончан есть проблемы, которые может использовать "Динамо".

Мне кажется, что "Динамо" стало сильнее. Молодежь прибавляет со временем. Сейчас мы видим, что у киевлян микроклимат в порядке. Вернулся Ярмоленко, который очень многое дает этой команде”, - сказал Шаран в интервью УФ.