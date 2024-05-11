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Шаран – о Шахтере: Что при Пушиче, что при Йовичевиче, разницы я не заметил. Единственное, что у хорвата не было тех бразильцев
"Горняки" снова идут к чемпионству
fcminaj.com
Бывший главный тренер "Александрии" и "Миная" Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча между "Шахтером" и "Динамо":
“Желание одно – увидеть хороший футбол в исполнении лучших команд Украины.
Хотелось бы увидеть "Динамо" на уровне такого наиболее ответственного поединка. Обе команды подходят к игре в оптимальном состоянии.
Индивидуально "Шахтер" сильнее за счет бразильцев, которые здорово работают с мячом и делают разницу на поле. В защите у дончан есть проблемы, которые может использовать "Динамо".
Мне кажется, что "Динамо" стало сильнее. Молодежь прибавляет со временем. Сейчас мы видим, что у киевлян микроклимат в порядке. Вернулся Ярмоленко, который очень многое дает этой команде”, - сказал Шаран в интервью УФ.
Также специалист сравнил современный "Шахтер" с командами "горняков" предыдущих тренеров.
“У Патрика не получилось поставить “Шахтеру” футбол, который дал результат в “Заре”. Что при Пушиче, что при Йовичевиче, разницы я не заметил. Схема такая же, команда играет в комбинационном футболе. Единственное, что у Йовичевича не было бразильцев”, - добавил Шаран.
"Шахтер" и "Динамо" встретятся сегодня, 11 мая, в 18:00.
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