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Минай отквитал один гол в матче против Ворсклы: Ременяк забил в третьем матче подряд – ВИДЕО
Нападающий снова отличился точным ударом
фото - ФК Минай / автор невідомий
"Ворскла" и "Минай" играют в рамках 28-го тура чемпионата Украины.
После двух голов полтавчан своим точным ударом ответили и закарпатцы. Они отквитали один гол на 74 минуте.
Автором гола стал Артур Ременяк. Нападающий забивает уже в трех матчах подряд. В общей сложности на его счету пять результативных действий (4+1) в 17 поединках этого чемпионата.
Напомним, что этот матч был остановлен из-за воздушной тревоги в Полтаве. Команды находились в укрытиях около 30 минут, покинув поле посреди второго тайма.
За ходом событий матча следите в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.
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