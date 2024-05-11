  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай отквитал один гол в матче против Ворсклы: Ременяк забил в третьем матче подряд – ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай отквитал один гол в матче против Ворсклы: Ременяк забил в третьем матче подряд – ВИДЕО

Премьер-лига

Нападающий снова отличился точным ударом

Минай отквитал один гол в матче против Ворсклы: Ременяк забил в третьем матче подряд – ВИДЕО

фото - ФК Минай / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" и "Минай" играют в рамках 28-го тура чемпионата Украины.

После двух голов полтавчан своим точным ударом ответили и закарпатцы. Они отквитали один гол на 74 минуте.

Автором гола стал Артур Ременяк. Нападающий забивает уже в трех матчах подряд. В общей сложности на его счету пять результативных действий (4+1) в 17 поединках этого чемпионата.

Напомним, что этот матч был остановлен из-за воздушной тревоги в Полтаве. Команды находились в укрытиях около 30 минут, покинув поле посреди второго тайма.

За ходом событий матча следите в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
Минай вырвал победу в Ворскле с пенальти на 90+11 минуте. Ворскла не забила до этого два удара с точки
yellow-arrow
Оболонь – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Ковалец: Мы понимаем, что в случае поражения шансов на золото у Динамо не будет, и ничья этого тоже не гарантирует. Нужна только победа
Ворскла (Полтава) ФК Минай Артур Ременяк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости