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И вашим, и нашим. ВИДЕО автогола Павлюка, который помог Минаю сравнять счет

Премьер-лига

Евгений сегодня оформил "дубль"

И вашим, и нашим. ВИДЕО автогола Павлюка, который помог Минаю сравнять счет

Скриншот

UA-Футбол
Новина українською

В поединке 28-го тура УПЛ против "Миная" "Ворскла" по состоянию на 55 минуту вела в счете 2:0. Впоследствии была вынуждена пауза из-за воздушной тревоги, после чего закарпатцы выровняли цифры на табло.

Сначала голом отличился Ременяк, реализовав выход один на один. А через шесть минут после своего гола Артур принял прямое участие и во втором забитом своей команде. В этот раз автоголом отличился Павлюк - он головой пробил мимо своего голкипера.

Защитник ворсклян сегодня открыл счет во встрече точным ударом в ворота Кемкина в первом тайме. Теперь он забил в те же ворота, однако теперь это были владения Исенко.

За финальными минутами матча можно следить в текстовой трансляции UA-Футбол>>>.

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