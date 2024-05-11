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УПЛ. Оболонь – Рух 0:0. Выходной для голкиперов

Премьер-лига

Сверхважная игра для обеих команд

УПЛ. Оболонь – Рух 0:0. Выходной для голкиперов

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Киеве местная "Оболонь" в матче 28-го тура УПЛ принимала "Рух". Киевляне занимают тринадцатое место и стремятся подняться из зоны переходных матчей за сохранение прописки в элитном дивизионе. Львовяне пока занимают пятое место и нацелены в следующем сезоне представлять Украину в еврокубках.

В предыдущем туре подопечные Валерия Иващенко дома одержали победу над ЛНЗ. Таким образом, "пивовары" не проигрывают в чемпионате на протяжении пяти игр: победа и четыре ничьи. "Оболонь" не пропускает голов в УПЛ в течение 205 минут. Из-за перебора желтых карт пропускал игру полузащитник Тарас Мороз. К этому противостоянию "Рух" подошел с голевой клубной рекордной серией, которая длится в УПЛ одиннадцать игр - 17 голов. Из-за дисквалификации не смогли выйти на поле "Оболонь Арены" основные защитники гостей Богдан Слюбик и Роман Дидык.

Уже в дебюте противостояния гости могли открывать счет. После вброса аута Слюсар выиграл борьбу, пытался проткнуть мяч в ворота, но пробил мимо. Киевляне ответили своим моментом, но удару Грисьо метров с 15-ти не хватило точности. "Оболонь" пыталась играть первым номером. Не всегда это "пивоварам" удавалось, но их желание нельзя не отметить. Обеим командам не хватало точности. Лишь один удар в створ ворот на двоих за тайм это очень мало. Перед перерывом Краснопир мог наказать далеко вышедшего из ворот Ледвия, но нападающий метров с 40-ка все же пробил выше пустых ворот. От гостей все ожидали большего, но это был далеко не самый лучший футбол в исполнении подопечных Пономарева.

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Сразу после перерыва начали больше контролировать мяч львовяне, но работы у Кичака все еще не было. Подопечные Иващенко играли не столь агрессивно и сосредотачивались на защите своих ворот. На 59-й минуте откровенно повезло хозяевам. После подачи Таллеса пробивал головой Пидгурский, но он попал в штангу. Ожидали более интересный футбол, но ответственность за результат все же давила на команды. Казалось, что "пивоваров" ничья устраивала и они в первую очередь старались не пропустить.

В конце встречи львовяне попытались вырвать победу, но и они не раскрывались. В итоге игра так и завершилась без голов. Команды остаются на своих позициях.

Vbet лига. 28-й тур

"Оболонь" - "Рух" 0:0

Предупреждения: Холод (28), Косовский (56), Теслюк (74), Слюсар (90+1)

"Оболонь": Кичак, Осман, Дубко, Карась, Грисьо (Нагиев, 83), Косовский, Черненко, Чернов (Суханов, 64), Мединский, Краснопир, Тарануха (Вишневский, 72)

"Рух": Ледвий, Холод, Слюсар, Сыч, Роман, Пидгурский, Пастух, Таллес (Федор, 70), Квасница (Непейпієв, 70), Плюман (Рунич, 46), Карабин (Теслюк, 34, Притула, 80)

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