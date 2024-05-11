Ковалец: Мы понимаем, что в случае поражения шансов на золото у Динамо не будет, и ничья этого тоже не гарантирует. Нужна только победа

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Сергей Ковалец поделился своими мыслями по поводу сегодняшнего матча "Шахтер" – "Динамо Киев".

Думаю, игра будет интересной со всех точек зрения – в частности, интриги противостояния в "классическом". "Шахтер" и "Динамо" – две наших лучших команды, поэтому поединка между ними украинские болельщики ждут с повышенным интересом. Важно, чтобы он прошел в хорошей и честной борьбе. Хотелось бы, чтобы арбитр делал меньше свистков, ведь за этим матчем будет следить весь мир. Поэтому именно поэтому и стоит учитывать, чтобы со стороны участников поединка были Fair play, Respect. Понятно, что будет упорная борьба, ведь на кону первое место, Лига чемпионов. Но мы должны понимать, что у нас в стране идет война и то, что было в предыдущих дерби украинских грандов – стычки, драки, большое количество карточек – это недопустимо. В нынешней ситуации мы должны быть выше какого-то результата.

Учитывая, что в сегодняшнем матче "Динамо" имеет хорошую возможность вплотную приблизиться к "Шахтеру", права проигрывать команда Александра Шовковского не имеет. Как думаете, как построят игру динамовцы, учитывая это обстоятельство?

У "Динамо" есть главный тренер, который знает, как строить игру. Тем более, что команда демонстрирует хорошие результаты, а футболисты дают положительные интервью. Мне, как динамовцу, конечно, хотелось бы, чтобы киевляне победили и чтобы сохранялась интрига до последнего тура. Ведь мы понимаем, что в случае поражения шансов на золото у "Динамо" не будет, и ничья этого тоже не гарантирует. Нужна только победа. И в этом пожелании я не одинок. Уверен, что очень многие украинские болельщики хотят этого же. Ведь интрига до последнего тура делает чемпионат максимально интересным – так, как это происходит в английской Премьер-лиге, немецкой Бундеслиге и некоторым другим ведущим европейским чемпионатам.