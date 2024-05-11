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Минай вырвал победу в Ворскле с пенальти на 90+11 минуте. Ворскла не забила до этого два удара с точки - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Безумство в конце

Минай вырвал победу в Ворскле с пенальти на 90+11 минуте. Ворскла не забила до этого два удара с точки - ВИДЕО

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Бешеной развязкой завершился матч 28-го тура чемпионата Украины между “Ворсклой” и “Минаем”.

К компенсированному времени ко второму тайму команды подходили с равными цифрами на табло. На 90+2 минуте полтавчане заработали пенальти, но не реализовали его: Кемкин выиграл дуэль у Фелипе Родригеса.

Правда, голкипер во время пробития сыграл не по правилам. Через несколько минут игра была остановлена, а пенальти "Ворскла" перебивала. На этот раз полтавчане также не забили – Фелипе Родригес снова проиграл дуэль Кемкину.

А на 90+8 минуте “Минай” заработал пенальти. На этот раз Витенчук реализовал его с первой попытки, переиграв Исенко.

Для Вадима этот гол стал третьим в нынешнем сезоне УПЛ. В общей сложности на его счету 27 проведенных матчей.

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Ворскла (Полтава) ФК Минай Фелипе Родригес Вадим Витенчук
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Комментарии
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
11.05.2024 в 17:25
Обидві колгоспні команди варті Оскара2024. Найкращий сценарій, найкраща постанова, найкращі актори...
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Комментарии 5
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
11.05.2024 в 17:25
Обидві колгоспні команди варті Оскара2024. Найкращий сценарій, найкраща постанова, найкращі актори...
Ответить
1
0
VSK_ua (Полтава)
11.05.2024 в 17:44
Нет, я все понимаю, но зачем оскорблять такими эпититеми, как "колгоспні команди"? Не можешь жить без срача? Ну так сходи на свой местный колхоз (Д1) и выплесни на стадионе агрессию. А ещё лучше - на фронт. Там сможешь оскорблять противника, сколько влезет)
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0
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Вarcelinius
11.05.2024 в 17:04
Договорняк чистейшей воды. Кто за это будет отвечать блъ?
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Американец 2000
11.05.2024 в 16:58
Позорище всему украинскому футболу ((((( Минай всегда славился покупкой очков в конце чемпионата ((((
sticker
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2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.05.2024 в 16:37
Явний договорняк...
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