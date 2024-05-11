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Минай вырвал победу в Ворскле с пенальти на 90+11 минуте. Ворскла не забила до этого два удара с точки - ВИДЕО
Безумство в конце
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Бешеной развязкой завершился матч 28-го тура чемпионата Украины между “Ворсклой” и “Минаем”.
К компенсированному времени ко второму тайму команды подходили с равными цифрами на табло. На 90+2 минуте полтавчане заработали пенальти, но не реализовали его: Кемкин выиграл дуэль у Фелипе Родригеса.
Правда, голкипер во время пробития сыграл не по правилам. Через несколько минут игра была остановлена, а пенальти "Ворскла" перебивала. На этот раз полтавчане также не забили – Фелипе Родригес снова проиграл дуэль Кемкину.
А на 90+8 минуте “Минай” заработал пенальти. На этот раз Витенчук реализовал его с первой попытки, переиграв Исенко.
Для Вадима этот гол стал третьим в нынешнем сезоне УПЛ. В общей сложности на его счету 27 проведенных матчей.
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