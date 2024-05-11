  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер – Динамо: стартовые составы на матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – Динамо: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Долгожданное классическое, которое может повлиять на определение чемпиона

Шахтер – Динамо: стартовые составы на матч

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В матче 28-го тура украинского первенства состоится главный поединок второго круга. Наставники команд определились с основными составами, которые выйдут на поле с первых минут.

  • "Шахтер": Ризнык, Бондар, Матвиенко, Азаров, Конопля, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Кевин

Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Ракицкий, Степаненко, Эгиналдо, Швед, Назарина, Марлон, Невертон, Траоре

  • "Динамо": Бущан, Попов, Тымчик, Дячук, Вивчаренко, Бражко, Буяльский, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаев

Запасные: Нещерет, Сирота, Михавко, Дубинчак, Караваев, Андриевский, Шепелев, Диалло, Царенко, Бенито, Ярмоленко, Пономаренко

"Шахтер" лидирует в таблице (67 очков), а столичный клуб отстает на 4 пункта.

Стартовый свисток раздастся в 18:00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию.

По теме
yellow-arrow
Беланов - об украинском классическом: Динамо нужно непременно идти вперед
yellow-arrow
УПЛ. Оболонь – Рух 0:0. Выходной для голкиперов
yellow-arrow
Гости проигрывали 0:2 до 74-й минуты. Ворскла – Минай 2:3. Обзор матча и видео голов
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
scorpius (Ck)
11.05.2024 в 17:20
Бондаренко... Лучше бы Марлон играл ((
Ответить
3
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
11.05.2024 в 17:20
Бондаренко... Лучше бы Марлон играл ((
Ответить
3
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости