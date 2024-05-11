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Шахтер – Динамо: стартовые составы на матч
Долгожданное классическое, которое может повлиять на определение чемпиона
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В матче 28-го тура украинского первенства состоится главный поединок второго круга. Наставники команд определились с основными составами, которые выйдут на поле с первых минут.
- "Шахтер": Ризнык, Бондар, Матвиенко, Азаров, Конопля, Бондаренко, Крыськив, Судаков, Зубков, Сикан, Кевин
Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Ракицкий, Степаненко, Эгиналдо, Швед, Назарина, Марлон, Невертон, Траоре
- "Динамо": Бущан, Попов, Тымчик, Дячук, Вивчаренко, Бражко, Буяльский, Волошин, Шапаренко, Ванат, Кабаев
Запасные: Нещерет, Сирота, Михавко, Дубинчак, Караваев, Андриевский, Шепелев, Диалло, Царенко, Бенито, Ярмоленко, Пономаренко
"Шахтер" лидирует в таблице (67 очков), а столичный клуб отстает на 4 пункта.
Стартовый свисток раздастся в 18:00. UA-футбол проведет
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