УПЛ. Шахтер - Динамо 1:0. Чемпионство в Украинском Классическом

Главный поединок украинского первенства. Напряжение и градус противостояния чувствовались в воздухе на "Арене Львов" с первых минут. "Горняки" начали очень агрессивно и наседали на ворота киевлян. В свою очередь в движениях "бело-синих" в первые минуты чувствовался определенный сумбур, очень рваными были действия гостей. В частности, подопечным Александра Шовковского трудно было выходить из обороны. Моментами можно было увидеть, как "Динамо" всем составом опускалось на свою половину.

Интересно то, что мяч вообще не задерживался в центре поля. Ни одна из сторон не гасила заданный с самого старта высокий темп, а наоборот поддерживала его. Хотя и ощутимо больше рисковали футболисты донецкой команды. 6-1 по ударам в первые 15 минут этот тезис только подтверждают.

В общем, сценарий игры никаких сюрпризов не принес. Подопечные Марино Пушича преобладали по проценту владения, а динамовцы делали ставку на контрвыпады. Если говорить о неожиданностях в ростерах обоих коллективов, то можно выделить возвращение в основу Бондаренко и отсутствие Ярмоленко на поле с первых минут. После взрывного старта "Шахтер" немного подсел, игра выровнялась и уже интенсивнее выглядела именно киевская команда.

После экватора первых 45 минут, традиционно для "Украинского Классического", начали закипать эмоции. Что едва не вылилось в драку, но обошлось. А уже в следующем эпизоде подопечные боснийского наставника заработали право на пробитие 11-метрового. Мяч после удара Сикана попал в руку Вивчаренко. Ассистенты позвали главного арбитра Алексея Деревинского просмотреть повтор с помощью системы VAR, и тот указал на точку. Пенальти уверенно исполнил Судаков, разведя снаряд и Бущана по разным углам. Первый тайм был вполне равным, однако "горняки" действовали несколько острее впереди.

Исправлять разницу в счете был призван уже вышеупомянутый Андрей Ярмоленко. Легендарный вингер появился на поле сразу после перерыва и был очень заведенным. Выход своего ветерана вдохновил всю команду. "Бело-синие" высоко встречали соперника, оказывали давление и буквально летели вперед. Стоит также отметить Шапаренко - Николай все время был нацелен на ворота и смело шел в дриблинг.

Первая часть второго тайма была однозначно за столичным коллективом. Теперь уже ход матча изменился: мячом владели динамовцы и строили позиционные атаки, а "горняки" действовали вторым номером. Однако, конвертировать это статистическое преимущество "бело-синие" смогли лишь в несколько угловых. В одном из таких эпизодов очень опасно пробил Попов, но его удар головой под самую стойку в красивом прыжке парировал Ризнык.

Гости мощно давили и обстреливали ворота "Шахтера" с разных позиций, но киевлянам очень не хватало точности или какой-то оригинальной идеи в завершающей стадии. "Горняки" действовали методично и играли по счету. Хозяева никуда не спешили, однако точечно и остро огрызались. Очень показательной была картина с заменами: на выход Шепелева Пушич со своей стороны ответил заменами Эгиналду и Марлона - вот все, что нужно знать об опциях для усиления команд.

С уверенностью можно констатировать, что дерби удалось. Возможно, впервые за долгое время мы увидели максимально равное противостояние наших грандов, при этом с открытой игрой.

"Динамо" билось до конца, но так и не сумело поразить ворота своего оппонента. Пушич стартовал в "Шахтере" с минимальной победы над "Динамо", и в таком же стиле добывает золото. Донецкая команда очень символично оформляет чемпионство в "Украинском Классическом". 15-й титул чемпиона Украины в истории донецкого клуба. До рекорда "бело-синих" остается лишь один чемпионский трофей!

В данном результате столичная команда может винить только сама себя. Долгое время киевляне были лидерами чемпионата по количеству потерянных очков. Однако, затем динамовцы растеряли свое преимущество, по сути привезя проблемы сами себе. "Горняки" же наоборот - "Шахтер" набрал мощные игровые кондиции во второй части первенства. "Шахтер" был более монолитным и выглядел стабильнее по ходу сезона.

"Динамо" снова второе... Ну а команда Марино Пушича в этой кампании еще поборется за золотой дубль.

P.S. Какое же "Украинское Классическое", и без красной карточки?! После финального свистка эмоции снова закипели и красный свет перед собой увидел Эгиналду.

Матч 28-го тура УПЛ сезона 2023/24

11-е мая. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" - "Динамо" 1:0

Гол: Судаков 33 (пенальти)

"Шахтер": Ризнык - Азаров (Ракицкий 72), Матвиенко (к), Бондарь, Конопля - Бондаренко (Степаненко 61) - Кевин, Судаков (Марлон 84), Крыськив, Зубков (Эгиналду 84) - Сикан (Траоре 61).

Запасные: Рудько (в), Педриньо, Гочолейшвили, Мироши, Ракицкий, Назарина, Швед, Степаненко, Марлон Гомес, Эгиналду, Невертон, Траоре.

Главный тренер - Марино Пушич.

"Динамо": Бущан - Вивчаренко (Дубинчак 87), Дячук, Попов, Тымчик - Шапаренко, Бражко - Кабаев (Пономаренко 87), Буяльский (к) (Шепелев 78), Волошин (Ярмоленко 46) - Ванат.

Запасные: Нещерет (в), Караваев, Сирота, Михавко, Дубинчак, Ярмоленко, Царенко, Андриевский, Диалло, Шепелев, Бенито, Пономаренко.

Главный тренер - Александр Шовковский.

Предупреждения: Судаков 27, Матвиенко 42, Ванат 70, Ярмоленко 87, Шапаренко 90+3, Конопля 90+4.

Арбитр - Алексей Деревинский.