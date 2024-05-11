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УПЛ. Шахтер - Динамо 1:0. Чемпионство в Украинском Классическом

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер - лучшая команда Украины сезона 2023/24!

УПЛ. Шахтер - Динамо 1:0. Чемпионство в Украинском Классическом

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный поединок украинского первенства. Напряжение и градус противостояния чувствовались в воздухе на "Арене Львов" с первых минут. "Горняки" начали очень агрессивно и наседали на ворота киевлян. В свою очередь в движениях "бело-синих" в первые минуты чувствовался определенный сумбур, очень рваными были действия гостей. В частности, подопечным Александра Шовковского трудно было выходить из обороны. Моментами можно было увидеть, как "Динамо" всем составом опускалось на свою половину.

Интересно то, что мяч вообще не задерживался в центре поля. Ни одна из сторон не гасила заданный с самого старта высокий темп, а наоборот поддерживала его. Хотя и ощутимо больше рисковали футболисты донецкой команды. 6-1 по ударам в первые 15 минут этот тезис только подтверждают.

В общем, сценарий игры никаких сюрпризов не принес. Подопечные Марино Пушича преобладали по проценту владения, а динамовцы делали ставку на контрвыпады. Если говорить о неожиданностях в ростерах обоих коллективов, то можно выделить возвращение в основу Бондаренко и отсутствие Ярмоленко на поле с первых минут. После взрывного старта "Шахтер" немного подсел, игра выровнялась и уже интенсивнее выглядела именно киевская команда.

После экватора первых 45 минут, традиционно для "Украинского Классического", начали закипать эмоции. Что едва не вылилось в драку, но обошлось. А уже в следующем эпизоде подопечные боснийского наставника заработали право на пробитие 11-метрового. Мяч после удара Сикана попал в руку Вивчаренко. Ассистенты позвали главного арбитра Алексея Деревинского просмотреть повтор с помощью системы VAR, и тот указал на точку. Пенальти уверенно исполнил Судаков, разведя снаряд и Бущана по разным углам. Первый тайм был вполне равным, однако "горняки" действовали несколько острее впереди.

Исправлять разницу в счете был призван уже вышеупомянутый Андрей Ярмоленко. Легендарный вингер появился на поле сразу после перерыва и был очень заведенным. Выход своего ветерана вдохновил всю команду. "Бело-синие" высоко встречали соперника, оказывали давление и буквально летели вперед. Стоит также отметить Шапаренко - Николай все время был нацелен на ворота и смело шел в дриблинг.

Первая часть второго тайма была однозначно за столичным коллективом. Теперь уже ход матча изменился: мячом владели динамовцы и строили позиционные атаки, а "горняки" действовали вторым номером. Однако, конвертировать это статистическое преимущество "бело-синие" смогли лишь в несколько угловых. В одном из таких эпизодов очень опасно пробил Попов, но его удар головой под самую стойку в красивом прыжке парировал Ризнык.

Гости мощно давили и обстреливали ворота "Шахтера" с разных позиций, но киевлянам очень не хватало точности или какой-то оригинальной идеи в завершающей стадии. "Горняки" действовали методично и играли по счету. Хозяева никуда не спешили, однако точечно и остро огрызались. Очень показательной была картина с заменами: на выход Шепелева Пушич со своей стороны ответил заменами Эгиналду и Марлона - вот все, что нужно знать об опциях для усиления команд.

С уверенностью можно констатировать, что дерби удалось. Возможно, впервые за долгое время мы увидели максимально равное противостояние наших грандов, при этом с открытой игрой.

"Динамо" билось до конца, но так и не сумело поразить ворота своего оппонента. Пушич стартовал в "Шахтере" с минимальной победы над "Динамо", и в таком же стиле добывает золото. Донецкая команда очень символично оформляет чемпионство в "Украинском Классическом". 15-й титул чемпиона Украины в истории донецкого клуба. До рекорда "бело-синих" остается лишь один чемпионский трофей!

В данном результате столичная команда может винить только сама себя. Долгое время киевляне были лидерами чемпионата по количеству потерянных очков. Однако, затем динамовцы растеряли свое преимущество, по сути привезя проблемы сами себе. "Горняки" же наоборот - "Шахтер" набрал мощные игровые кондиции во второй части первенства. "Шахтер" был более монолитным и выглядел стабильнее по ходу сезона.

"Динамо" снова второе... Ну а команда Марино Пушича в этой кампании еще поборется за золотой дубль.

P.S. Какое же "Украинское Классическое", и без красной карточки?! После финального свистка эмоции снова закипели и красный свет перед собой увидел Эгиналду.

Матч 28-го тура УПЛ сезона 2023/24

11-е мая. Львов, "Арена Львов"

"Шахтер" - "Динамо" 1:0

Гол: Судаков 33 (пенальти)

"Шахтер": Ризнык - Азаров (Ракицкий 72), Матвиенко (к), Бондарь, Конопля - Бондаренко (Степаненко 61) - Кевин, Судаков (Марлон 84), Крыськив, Зубков (Эгиналду 84) - Сикан (Траоре 61).

Запасные: Рудько (в), Педриньо, Гочолейшвили, Мироши, Ракицкий, Назарина, Швед, Степаненко, Марлон Гомес, Эгиналду, Невертон, Траоре.

Главный тренер - Марино Пушич.

"Динамо": Бущан - Вивчаренко (Дубинчак 87), Дячук, Попов, Тымчик - Шапаренко, Бражко - Кабаев (Пономаренко 87), Буяльский (к) (Шепелев 78), Волошин (Ярмоленко 46) - Ванат.

Запасные: Нещерет (в), Караваев, Сирота, Михавко, Дубинчак, Ярмоленко, Царенко, Андриевский, Диалло, Шепелев, Бенито, Пономаренко.

Главный тренер - Александр Шовковский.

Предупреждения: Судаков 27, Матвиенко 42, Ванат 70, Ярмоленко 87, Шапаренко 90+3, Конопля 90+4.

Арбитр - Алексей Деревинский.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Комментарии
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megrivan (Курячі Лози)
11.05.2024 в 20:57
Моє враження від матчу - радість. Я дуже радий за Буяльського, що пряма нога супротивника пройшла трошки вище ноги Бульського. Бо якби було влучання в ногу, то цей сезон став би останнім у футболі для гравця киян, тому що з відірваною ногою грати важко. Цей момент - звичайна небезпечна гра, не помічена суддєю; цей момент суддя повинен був завершити вільним ударом. Але гру він не зупинів, пішла атака, пенальті, гол. Результативна помилка судді. Радий за Буяльського, він не став каліою.
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Комментарии 85
megrivan (Курячі Лози)
11.05.2024 в 20:57
Моє враження від матчу - радість. Я дуже радий за Буяльського, що пряма нога супротивника пройшла трошки вище ноги Бульського. Бо якби було влучання в ногу, то цей сезон став би останнім у футболі для гравця киян, тому що з відірваною ногою грати важко. Цей момент - звичайна небезпечна гра, не помічена суддєю; цей момент суддя повинен був завершити вільним ударом. Але гру він не зупинів, пішла атака, пенальті, гол. Результативна помилка судді. Радий за Буяльського, він не став каліою.
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scorpius (Ck)
11.05.2024 в 20:58
Невже черз цей епізод Динамо програло гру? Самому не смішно?
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Лекарь (село Дарниця)
11.05.2024 в 21:02
Гру може і через цей епізод, чому ні. А чемпіонат Динамо програло давно
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 21:00
дальше анализируй работу судьи - ждём!))
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Spokoyno (Київ)
11.05.2024 в 20:40
Дива не сталося. База... підбір гравців у команд різні Одна витратила на трансфери вдвічі більше ніж решта клубів УПЛ Інша активно залучає молодь... Бо мабуть у братків "Просто денег нет!" А у футбол наразі грають великі гроші... Так у нас за мірками УПЛ PS Стара пісня. Якщо нам дають пробити пенальті, то залізобетонний, а якщо супернику то точно суддю купили. А іноді потрібно не лише вболівати, а і ДУМАТИ! Чи були ви так впевнені в залізобетоності подобного пенальті у ворота ваших улюбленців.
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scorpius (Ck)
11.05.2024 в 20:45
І сьгодні, і взагалі в цьому сезоні системоутворюючі гравці в Шахтаря то не багатомільйонні придбання, а свої грвці, або куплені за невеликі гроші.
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scorpius (Ck)
11.05.2024 в 20:48
З приводу пеналя - так, я впевнений, щодо його "залізобетонності", якщо б такий дали Шахтарю, чи був би привід для сумнівів?
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Лекарь (село Дарниця)
11.05.2024 в 20:58
Що до самого пенальті, то ніяких сумнівів немає, там гра рукою, а це = пенальті. Але, там був момент з Буяльським, який заграли, повтор був один, неначе в ногу не потрапив гравець Шахтаря. Але, сама дія це - небезпечна гра, таке порушення карається вільним ударом. Ну і стосовно "братків"... Ось тут і криється саме зло. Бо яким би не був Ахметов, його діяльність, ще за каденції Порошенка - проукраїнська. А діяльність "братків" - унтиукраїнська.
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Лекарь (село Дарниця)
11.05.2024 в 20:59
*антиукраїнська (вибачте)
 
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Spokoyno (Київ)
11.05.2024 в 21:01
Ще раз уважно передивився момент з призначенням пенальті Не можна сказати, що пенальті лівий Утім я пам'ятаю, як колись Рональду видалили за такий відвертий випад піднятою ногою проти суперника Та і цього сезону такі пенальті ДВІЧІ не призначали у ворота суперників Ліверпуля Бо били з близької відстані! Хоч я тоді писав, от тобі і хвалені арбітри АПЛ!
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Mariner888 (Одесса)
11.05.2024 в 20:39
Поздравляю Динамо с серебрянными медалями. Круто оформить чемпионство победив прямого конкурента в очной встрече дважды, чтобы заткнуть всех скептиков, нытиков и хейтеров) Шахтёр с победой!!! Жду теперь победу Реала над Дортмундом.
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Геродот (Винница)
11.05.2024 в 20:35
Поздравления Шахтеру с чемпионством. Символично, что в матче именно с главным конкурентом. Молодцы. И Пушич показал свой уровень. Сам матч был тяжелым, во втором тайме киевляне больше атаковали, шансы сравнять счет были, но видимо футбольный бог был сегодня на стороне Шахтера. Думаю, что Пушичу, надо было раньше делать замены. Ведь во втором тайме явно сдал Зубков, малоэффективен был Кевин, хотя и старался. Може тогда бы не было столь валидольной концовки. Надо отдать должное Шовковскому, при нем Динамо преобразилось, вылезло из ямы, в которую его загнал Луческу. И серебро они закономерно завоевали. Но Шахтер все равно был лучшим - 14 побед подряд тому свидетельство. Не очень понравилось судейство. За одинаковые нарушения - Шахтеру желтая, а Динамо нет. Да и грубость с обеих сторон не всегда пресекал. Что ж. Теперь ждем 15 мая - завоевания Кубка Украины в матче с Ворсклой, которая сегодня, ведя за 20 минут до конца игры в счете с Минаем 2:0, умудрилась проиграть 2:3.
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Море23 (Одесса)
11.05.2024 в 20:33
Шахтер с чемпионство !!! Сливы для Динамо не помогли .не чём в игре не запомнились .Заря и то круче играла .А традиционное грубость и хамства со стороны Динамо когда проигрывают началось с выходом Ярмоленко .В Европе Динамо будет обсер
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.05.2024 в 20:30
Ну шо, в следующем году выиграем, и паритет востановлен! Кстати, 2 победы дальше, и рекорд побит, 17 игр подряд.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:31
состав будет ну ооочень экспериментальный (как минимум в 30-м туре)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.05.2024 в 20:34
И шо? Нам это помешает?))))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:35
ну там же рдяне будут пытаться к кривбассу приблизиться))
 
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scorpius (Ck)
11.05.2024 в 20:35
В среду финал кубка, в злучае его взятия еще более длительный запой)) Вряд ли команде будет дело до рекордов
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scorpius (Ck)
11.05.2024 в 20:36
Та блдь, когда уже вернут правку комментов не только первых постов?
 
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Вarcelinius
11.05.2024 в 21:02
В натуре, когда блъ?
 
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Лекарь (село Дарниця)
11.05.2024 в 20:28
Що до пенальті, то вважаю, що ще ДО його призначення була небезпечна гра проти Буяльського. Але, рефері передивився тільки останній момент, мабуть, так було треба
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:29
в студии после матча уже обсудили симуляцию буяльского
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.05.2024 в 20:31
Там 50 на 50, но касания не было, желтая симулянту
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Лекарь (село Дарниця)
11.05.2024 в 20:26
Вітаю кротів з чемпіонством. Динамо, нажаль, дуже багато втратило ще до цього матчу.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.05.2024 в 20:32
Спасибо.
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lucky_guy
11.05.2024 в 20:26
Фанів Шахтаря з чемпіонством. Прагматично, автобусно, але з кубком. Кияни молодці, одне з найкращих Динамо що я бачив за останні роки. Багато пасу, гри в дотик. Але щоб ламати такі автобуси потрібен стовп, на якого можна вішати і той врешті решт заб`є. Сподобався Бражко, Ванат і Шапаренко. Запитайте, доречі, у Миколи чи став би він піднімати когось з гравців Шахтаря, коли той впав на газон, як це робили гравці Кривбасу. Досвід є досвід
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scorpius (Ck)
11.05.2024 в 20:26
По судье - на удивление уверенно и адекватно, первый эпизод с Судаковым разобрал верно, хотя я не уверен что Жора там симулировал, пеналь без вопросов, карточки в целом тоже давал где надо, произвола не допускал, в жестких стыках давал играть и это правильно. 4,5 по 5-бальной шкале.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:28
про жк смешно))) дячук должен был покинуть поле на 56-й минуте, алё!))
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scorpius (Ck)
11.05.2024 в 20:30
Не запомнид эпизод, если честно. Но и хорошо что не выгнали, вони будет меньше от динамофилов
 
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.05.2024 в 20:23
Маловато комментов
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:22
хейтеры шд, там мудрик ещё гол забил - вперёд!)))
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scorpius (Ck)
11.05.2024 в 20:18
Достаточно тяжелая и нервная игра на результат, по другому вряд ли могло быть. Динамо в неплохой форме, но переигрывать команды как минимум не хуже чем они сами пока что не в состоянии. Шахтер после пеналя решил выбрать тактику выжидания контратак, но вот со вторым компонентом пока что беда - Зубков был нулячий, а Кевин больше бокопорил, хотя в защите неплохо отбегал. В главные герои возведу Ризныка, Бондаренко (удивил) и автора мяча Судакова.
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.05.2024 в 20:19
Ракицкий!!!!!
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scorpius (Ck)
11.05.2024 в 20:19
Да, Я Ярик своим спокойствием добавил уверенности
 
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scorpius (Ck)
11.05.2024 в 20:28
*Бондаренко = Бондарь. Первый наоборот сыграл хреново))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:30
я уже подумал, что мы тебя потеряли в плане оценки способностей некоторых игроков))))
 
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scorpius (Ck)
11.05.2024 в 20:33
Ненадолго
 
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tolina-ystas (Краматорск)
11.05.2024 в 20:15
Шахтёр с чемпионством!
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.05.2024 в 20:13
Сайт ТУПИТ!!!!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.05.2024 в 20:11
Без допомоги суддів смоктар нулячий
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scorpius (Ck)
11.05.2024 в 20:12
А де була допомога, йолопе?
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aleks68
11.05.2024 в 20:14
пенальти 100%.бокасса-вонючая дырявыя подстилка.глотай и не ной
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:14
дупамо и его дупоболелы в своём репертуаре!
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Вarcelinius
11.05.2024 в 20:11
Шахтёр - Ч Е М П И О Н !
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Матч Футболович
11.05.2024 в 20:11
Всех болельщиков Шахтера с очередным Чемпионством!!!Третьим подряд и седьмым за последние восемь чемпионатов! Солидно!Приятно вдвойне, что добыто в личной встрече с клюпом)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:09
бондаренко снова тренировал пасы назад и никаких попыток пойти на обострение - утомил уже!!!
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.05.2024 в 20:10
Зёма, ты уже утомил! Ты вообще играл когда-нибудь?
Ответить
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:16
конечно! и не в "стиле" бондаренко, который играет на чистых мячах, хотя сегодня пару раз, вроде, поучаствовал в отборе - я аж удивился... но потом он вернулся в своё привычное состояние)))
 
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.05.2024 в 20:21
Мы с тобой нигде не пересекались?))))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:24
если у тебя ноги не болят, то нет)))
 
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.05.2024 в 20:37
Про ноги-аналогично)))
 
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LEVgcUqs (Чернігів)
11.05.2024 в 20:09
Нормально грало Динамо, краще грали українці проти всіляких ухвалених бразильців, африканців і грузин під назвою шахтер. Одне радує , що Шовковський за короткий час створив з українців цікаву команду, яка швидко прогресує
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:11
алень, после гола отдали инициативу и благодари кевина, который запорол несколько контр
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LEVgcUqs (Чернігів)
11.05.2024 в 20:25
Козел, коли це твій ухвалений бразильський шахтер віддавав ініціативу і кому? якомусь Динамо? Це ти вітаю свого образила і хто тоді твій шахтер, якого племені?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:34
козёл тебя родил и воспитал, неуч!
 
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Матч Футболович
11.05.2024 в 20:13
Давай-давай наваливай оправдания)) Приятно все это читать, ваше бессилее - седьмой чемпионат за последние восемь лет выиграл Шахтер, а песня обиженных все та же. Обтекайте дальше
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LEVgcUqs (Чернігів)
11.05.2024 в 20:28
Нічого, нічого, Шовковський видно по всьому є наявних гравців уже на 2 місці, а ці дороговартісні образили шахтера грають тільки за бабки, а гравці Динамо за Київ і українців.
 
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aleks68
11.05.2024 в 20:15
посмотрим к чему этот "прогресс"приведёт
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Море23 (Одесса)
11.05.2024 в 20:36
Не одного момента у Динамо .это не второму составу Зари забивать
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:58
да там любой рикошет мог залететь - бондарь умеет)))
 
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.05.2024 в 20:09
Все по делу. Пеналь был, перед этим Буяльскому желтую надо было дать за симуляцию. 2 тайм ШД просто дал шанс киевлянам поиграть, 1!!!!!!!! удар, который Ризнык потянул. Всех с победой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
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Одіссей (Донецьк)
11.05.2024 в 20:07
Без помех
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жажа_the_best (Харьков)
11.05.2024 в 20:02
Собака ахметов купил судью и тот перепуганный поставил левый пенальти. Браво сцука!
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aleks68
11.05.2024 в 20:05
верёвку выслать?отсоси и не гавкай
Ответить
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tekutiev (донецк,Украина)
11.05.2024 в 20:08
шавка сиди в своей будке и не воняй
Ответить
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жажа_the_best (Харьков)
11.05.2024 в 20:11
в будку Марсель тебя клоуна загонит
 
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8
tekutiev (донецк,Украина)
11.05.2024 в 20:21
помню как отсасывал фейк-1 прошлогодним летом.жажа самая тупая шавка на сайте
 
5
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oleg.m.3972 (Харьков)
11.05.2024 в 20:35
А когда успели внести изменения в правила футбола ? Когда игра рукой в своей штрафной перестало быть нарушением (тобишь пенальти ?)
Ответить
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:49
да там и в первом эпизоде с судаковым можно было, в принципе, тоже давать пеналь, т.к. поппи-рваныйчулок ещё и рукой толкал жорика, но при данном результате этот момент уже не имеет значения, хотя интересно будет почитать мнение судейского корпуса, который вскоре должен опубликовать вердикт касательно решений арбитра матча
 
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scorpius (Ck)
11.05.2024 в 20:00
Всех кто за Шахтер с победой и очередным чемпионством!
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.05.2024 в 19:59
Заклятих, з чемпіонством ! 40 лямів в кишені ! Хоча гра не краща за Динамо , аби не пеналь - хз .
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:04
установку на матч выполнили: гол, автобус с контрами, которые, кстати, бездарно профукивали
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.05.2024 в 20:15
Хоть один нормальный))) спасибо.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 19:59
вопрос к деревянному судье, который в совершенно одинаковых моментах выписал жк моте и не выписал дячуку, который на 56-й минуте должен был за опять-таки задержку руками получать вторую жк! ПЛЮС левейшая жк судакову - это просто необъяснимо!
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Матч Футболович
11.05.2024 в 20:16
Я после удаления за чистейший подкат Ракицкого у углового флажка, вобще уже ничему не удивляюсь в ЧУкре. Эти олени со свистком любой эпизод могут перевернуть в любую сторону. Они что-то среднее между заангажированными и недалекими, гремучая смесь некомпетентности и заряженности.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:19
да, знаковые моменты я помню)))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 20:21
там ещё в начале чемпа были кк бондаренко и кому-то ещё за наступы, за которые соперников шд просто прощали
 
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Матч Футболович
11.05.2024 в 20:29
с Кривбассом судтя отрабатывал для 95 квартала) еще Чигиринского удалил за то что наступил на ногу в банальной борьбе за мяч внизу. Тянули тогда Кривой как подтяжки на трусах)
 
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oleg.m.3972 (Харьков)
11.05.2024 в 20:31
Так в органе, который курирует судейский корпус - УАФ, половина чиновников - бывшие динамовцы. В чью сторону судьи свистеть будут ? Ответ очевиден. Шахтёр - с победой и заслуженным чемпионством !!!
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aleks68
11.05.2024 в 19:58
всех с победой!!!ШАХТЁР ЧЕМПИОН
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.05.2024 в 19:57
с победой и ЧЕМПИОНСТВОМ!!!!!!
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Дід з села (Великі Пузирки)
11.05.2024 в 19:55
Дякую ЗСУ, що прості діди з села мають змогу дивитись український і незалежний футбол! Ганьба сцикулянту Zаpp Brannigan/Mіck Mars, який ховається від мобілізації! Ганьба судді за такий пенальті! Поки в країні такі судді і сцикулянти, порядку не буде!!!
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
11.05.2024 в 20:00
Дід з села, годі бухати. Пенальті там був чистий.
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Матч Футболович
11.05.2024 в 20:04
Дід з села - а-ля люмпєн обикновєнний - сходи до окуліста) перевірся, ти до всього іншого - зовсім сліпим став)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.05.2024 в 20:17
Ты дебил. Это про пенальти.
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