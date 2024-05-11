Третий гол Миная в ворота Ворсклы вошел в историю

В первом матче субботнего игрового дня подопечные Любеновича организовали камбэк в выездном поединке против "Ворсклы" (3:2). Гости забили решающий мяч уже на 11-й компенсированной минуте.

Читайте также: Витенчук получил сертификат на 10 000 грн на стоматологические услуги в качестве игрока месяца Миная

Этот точный выстрел Вадима Витенчука стал самым поздним голом в истории нашего первенства (100'24''). Отметим, что в 20-м туре футболист "Вереса" Марко Мрвальевич отличился в воротах "Динамо" на 98-й минуте. Это повторение рекорда Дениса Фаворова, также забившего на 98-й минуте. Речь идет о встрече с "Зарей" в сезоне 2019/20.

"Минай" вплотную приблизился к зоне переходных игр.