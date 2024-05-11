  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тринадцатая ничья в сезоне для львовян. Оболонь – Рух 0:0. Обзор матча
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тринадцатая ничья в сезоне для львовян. Оболонь – Рух 0:0. Обзор матча

Премьер-лига
Обновлено

Команда Пономарева никак не может догнать Днепр-1

Тринадцатая ничья в сезоне для львовян. Оболонь – Рух 0:0. Обзор матча

Новина українською

В столице завершился домашний поединок "пивоваров". Хозяева пытались добиться максимального результата, но 70% ударов пролетели мимо ворот.

Гости также не могли похвастаться точностью и только однажды попали в створ. Во многих аспектах клубы играли на равных, поэтому и результат встречи вполне справедлив.

Киевский коллектив набирает 26 очков и остается на 13-й позиции. Львовская команда занимает пятую позицию (46 пунктов).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 28-го тура чемпионата Украины "Оболонь" - "Рух"

Киев. Оболонь Арена

Оболонь – Рух 0:0

По теме
yellow-arrow
Судаков с пенальти открывает счет в украинском Классическом
yellow-arrow
Только два украинца оказались в сотне номинантов на премию Golden Boy
yellow-arrow
Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 28-го тура УПЛ
Оболонь (Киев) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости