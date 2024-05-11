Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тринадцатая ничья в сезоне для львовян. Оболонь – Рух 0:0. Обзор матча
Команда Пономарева никак не может догнать Днепр-1
В столице завершился домашний поединок "пивоваров". Хозяева пытались добиться максимального результата, но 70% ударов пролетели мимо ворот.
Гости также не могли похвастаться точностью и только однажды попали в створ. Во многих аспектах клубы играли на равных, поэтому и результат встречи вполне справедлив.
Киевский коллектив набирает 26 очков и остается на 13-й позиции. Львовская команда занимает пятую позицию (46 пунктов).
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в
Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 28-го тура чемпионата Украины "Оболонь" - "Рух"
Киев. Оболонь Арена
Популярное сейчас
- Шахтер – Динамо. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 28-го тура УПЛ
- Шахтар - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- УПЛ. Ворскла - Минай 2:3. Сумасшедший камбек в эпичном поединке
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Красотка дня. Обаятельная девушка одного из героев Байера в Лиге Европы. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО