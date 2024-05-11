Тринадцатая ничья в сезоне для львовян. Оболонь – Рух 0:0. Обзор матча

В столице завершился домашний поединок "пивоваров". Хозяева пытались добиться максимального результата, но 70% ударов пролетели мимо ворот.

Гости также не могли похвастаться точностью и только однажды попали в створ. Во многих аспектах клубы играли на равных, поэтому и результат встречи вполне справедлив.

Киевский коллектив набирает 26 очков и остается на 13-й позиции. Львовская команда занимает пятую позицию (46 пунктов).

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Смотрите обзор матча 28-го тура чемпионата Украины "Оболонь" - "Рух"

Киев. Оболонь Арена