Колос – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Встреча соперников, которых отделяет всего три зачетных пункта. В случае победы хозяева смогут догнать конкурента в турнирной таблице. Если "Колос" продолжит проигрывать, то есть все шансы сыграть плей-офф за сохранения прописки в элитном дивизионе. Под руководством Поздеева коллектив из Ковалевки проиграл два матча и не забил ни одного гола.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Два поражения подряд также и в пассиве ЛНЗ. Безусловно, против "Шахтера" было сложно набрать очки, но вот с "Оболонью" от черкасского коллектива ожидали большего.

Матч 28-го тура чемпионата Украины сезона 2023/24 "Колос" - ЛНЗ состоится в понедельник, 13-го мая 2024-го года, в 15:30.

Смотреть трансляцию матча можно на новом канале УПЛ ТВ – он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, sweet.tv и т.д.).